«Estuve a punto de pasar a la historia»: Leo Caprile reflexionó sobre el ACV que sufrió hace un año

El icónico presentador de televisión, Leo Caprile, conversó con 24 Horas sobre uno de los episodios más complicados en su vida. El animador sufrió el año pasado un accidente cerebrovascular (ACV), que pudo haberle costado la vida.

Según sus palabras, la rápida asistencia médica que tuvo fue clave para sortear este grave episodio, que por lo demás, no le dejó ninguna secuela. También, pudo actuar rápido debido a que conocía los síntomas de un ACV.

Leo Caprile reflexionó sobre el ACV que sufrió hace un año

Leo Caprile se sinceró con 24 Horas, sobre el ACV que sufrió hace aproximadamente un año. Relató que todo empezó un día común y corriente: «Estábamos conversando, haciendo bromas, cuando de repente voy a tomar un vaso y no me lo puedo«.

Tras darse cuenta de que había un problema, decidió acudir rápidamente a un centro médico: «La respuesta veloz es fundamental. Yo, desde el primer síntoma hasta estar ya en trombólisis, tardé entre 20 y 25 minutos«.

Además, Leo Caprile explicó que sus padres ya habían sufrido ACV, por lo que estaba consciente de los síntomas: «El hormigueo en la cara, la dificultad para hablar, se me cayó el brazo y no me lo podía, entonces con todo eso indiscutiblemente estaba en un escenario de ACV e hice lo que tenía que hacer«.

«Cuando me dicen que es la segunda causa de muerte en Chile, casi me fui de espaldas. Estuve a punto de pasar a la historia«, agregó el animador.

Por último, Leo Caprile reflexionó sobre las consecuencias que podría haber tenido este accidente de haberse dado en otras condiciones: «Vi mucha gente, incluso gente más joven. Como que el rango etario de la dolencia se amplió. Hice conciencia de cómo pude haber quedado y qué habría pasado si yo estaba en el campo o si hubiese estado solo«.