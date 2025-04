Gissella Gallardo revela hostigamiento por videos íntimos tras reconciliación con Mauricio Pinilla: “Sigo siendo acosada”

El escándalo que sacude a Fabricio Vasconcelos por su infidelidad a Mariela Román con la modelo trans Joa Cabañas sigue generando repercusiones. Mientras el bailarín enfrenta la exposición pública de su vida íntima, el tema fue abordado en un panel televisivo donde Gissella Gallardo aprovechó para compartir su propia experiencia de exposición mediática y acoso tras su relación con Mauricio Pinilla.

“Hace un par de años, cuando yo estaba separada de Mauricio públicamente, se vieron imágenes de él sin consentimiento, que fueron divulgadas. Bastante feas, sobre todo para mis niños, porque es su papá”, relató, haciendo referencia al registro que se filtró en 2022 del exfutbolista con la escort conocida como Natty Chilena, según información de ADN.cl

El mensaje de Gissella Gallardo

La periodista fue más allá y quiso enviar un mensaje directo a los involucrados en el caso de Fabricio. «Quiero hablar y no sé si Fabricio o Mariela nos están viendo, pero decirles que esto no va a parar ahora. Porque, por ejemplo, en mi caso, ahora que yo volví con Mauricio, sigo siendo acosada y hostigada por esta galla que inventa cosas mías, que sigue hablando de Mauricio y que amenaza con que tiene más cosas”, explicó.

Gallardo recalcó que ha intentado mantenerse al margen: “Yo no tengo nada que ver. Y esta misma persona sigue con el tema. Yo hablé con Mauricio y le dije que la única forma de pararla es tomar acciones judiciales. Que en su momento Mauricio no quiso hacer porque no quería seguir agrandando esto”.

Para cerrar, Gissella Gallardo señaló que: “Hoy día tenemos tres niños y que salga una galla amenazando siempre con que va a seguir publicando cosas. Con que yo le hice cosas, siendo que no es así, cansa”.