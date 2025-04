«Me imagino que es broma»: José Luis Repenning sorprendió en Tu Día de Canal 13 tras explicar su radical cambio de look

El conductor del matinal «Tu Día» de Canal 13, José Luis Repenning, sorprendió al aparecer en redes sociales con un nuevo look, durante el fin de semana. El rostro de TV dejó atrás sus características canas y apareció con el cabello castaño en una historia.

Este lunes, el «Repe» generó expectación al llegar al programa con un gorro, ocultando su cabello. Ante la sorpresa de sus compañeros, se lo sacó para mostrar su «nuevo» pelo.

José Luis Repenning sorprendió al llegar con un ‘cambio de look’ al matinal

Este domingo, José Luis Repenning sorprendió al mostrar su nuevo cabello en sus redes sociales: «Hasta que me convencí con todo lo que me dijeron… ni una cana. Veamos cómo se ve mañana en Tu Día. A las 8:00 los espero».

El animador llegó este lunes al matinal con un jockey, y comenzó a relatar la situación: «Ayer estaba en mi casa y dije: ‘¿No será momento de hacer un cambio?’. Fui a la pieza de mi hija y agarré una tintura de pelo castaño«.

Esto causó sorpresa en el panel, que esperaba expectante que se quitara el gorro para ver su nuevo peinado. Sin embargo, al sacarse el jockey, mostró que su cabello seguía con sus canas.

«¡Ay! Nos tenías con tanto susto«, le dijo su compañera Priscilla Vargas. «Es una pintura momentánea. Me sentí ridículo, porque mis canitas son mis canitas«, reveló el Repe.

Eso sí, José Luis Repenning reveló la primera reacción de sus compañeros del matinal: «Lo chistoso, es que anoche en la reunión de pauta, no podían creer lo que habían visto. Estaban todos callados. La primera que me llamó fue Priscilla: ‘Me imagino que es broma’», cerró.

