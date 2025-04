Popular actriz que participó en MasterChef fue estafada en Argentina: «invertí harta plata ahí…»

María Jesús Vidaurre, más conocida como Tutú Vidaurre, fue finalista de la segunda temporada de MasterChef Celebrity en 2020. Hoy, la actriz e influencer está dando un nuevo paso en su carrera artística: está a punto de lanzar su primera canción como solista, titulada «Un pedacito de cielo».

En conversación con Las Últimas Noticias, Tutú relató que vivió una situación muy desagradable durante el proceso de producción de su primer videoclip, tras haber sido estafada en Argentina.

Todo comenzó cuando decidió cruzar la cordillera para grabar el videoclip de su single. “Era una grabación extrema en el sentido de que yo iba por el fin de semana. O sea, era como ‘ya, voy dos días así a grabar, el videoclip entero’”, explicó.

Luego de organizar el viaje, señaló que “Entonces me tomé un avión, me ayudaron a conseguir hotel, mis amigos como actores y de la gente del cine como que me recibió súper bien, me ayudaron».

Sin embargo, la experiencia pronto se tornó amarga. El encargado de la producción comenzó a retrasarse con la entrega del material y, con el tiempo, desapareció sin dejar rastro.

“Me respondía cada dos meses. Después no pescó más. En verdad estaba súper frustrada porque era mi primer videoclip sola. Obviamente, invertí harta plata ahí”, lamentó Tutú. Y añadió: “me dio pena, me sentí súper pasada a llevar, como que de repente pensé que no era para mí”.

El single verá la luz

A pesar del mal momento, Tutú no se deja vencer y ya tiene fecha para lanzar su tema debut. «Un pedacito de cielo» saldrá este mes, aunque por ahora no contará con el videoclip.

“Ahora la voy a sacar sí o sí. Sale la última semana de abril, pero la voy a sacar sin videoclip por ahora”, cerró.

