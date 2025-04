«Puede ser que…»: Tonka Tomicic alza la voz tras fallido regreso a los medios de comunicación

Durante esta semana, muchas personas esperaban que se concretara el regreso de Tonka Tomicic a los medios de comunicación, después del comentado «caso reloj».

Resulta que se suponía que la popular animadora iba a ser parte de Radio La Metro. Sin embargo, esto no se concretó y la comunicadora no hizo su debut radial.

De este modo, diversos espacios de farándula se refirieron al tema. En este sentido, se dieron a conocer diversa versiones con respecto al fallido regreso de Tonka Tomicic a los medios.

«Lo único que te puedo contar, es que mientras no esté todo zanjado con Fiscalía y esta no entregue un documento oficial respecto al sobreseimiento de Tonka, ella no firmará ningún contrato’», señaló Renata Bravo en Plan Perfecto.

Además, según informó La Cuarta, también existen teorías que indican que todavía no se ha llegado a un acuerdo económico.

Tonka Tomicic se refiere a su fallido regreso a los medios de comunicación

Recientemente, la popular animadora estuvo presente en el lanzamiento del nuevo maquillaje de Rabanne.

En esta oportunidad, Tonka Tomicic llegó al evento como embajadora de la marca. Además, tal como informó ADN, aprovechó de referirse a su supuesta llegada a la radio.

En este sentido, la animadora expresó: «Estoy armando el presente y el futuro… Estamos en conversaciones, no hay nada cerrado. Puede ser que sí, que no, no hay nada confirmado, me lo tomo con calma».

Además, Tonka Tomicic expresó: «Faltan varias cosas, acomodar horarios, una línea editorial, cerrar un contrato… en este proceso, puede ser que ocurra o no… ojalá que funcione, si no espero seguir reinventándome»

«Esto se filtró, entonces en la avalancha de esa filtración, fue difícil de controlar», agregó la comunicadora.