Querido meteorólogo revela que padece delicada enfermedad: «No se los doy a nadie»

El querido meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, utilizó sus redes sociales para compartir sobre una enfermedad que lo aqueja hacer varios años. El diagnostico de la patología dejó sorprendidos a sus seguidores quienes le entregaron apoyo en los comentarios de la publicación.

Según contó Gianfranco Marcone la enfermedad lo ha acompañado durante muchos años de su vida y lo afecta profundamente en su día a día. A raíz de lo mismo, contó que decidió hacerlo público para visibilizar la situación y junto a eso compartió una imagen donde se aprecia la enfermedad.

¿Cuál es la enfermedad que padece Gianfranco Marcone?

El meteorólogo reveló que el diagnóstico de su enfermedad es dermatitis atópica, una enfermedad a la piel que causa hinchazón, mayoritariamente en el rostro.

«No, no usé un filtro. Esta foto es real y así amanecí hoy día. Quizás muchos de ustedes no saben pero tengo #dermatitisatópica y si bien hoy estoy infinitamente mejor que hace casi 25 años atrás cuando me la descubrieron y cuando tuve los mayores brotes que de verdad no se los doy a nadie», se lee en la publicación de Instagram del Meteorólogo.

«Quise visibilizar este momento ya que hoy no me da mucho y si me da es algo “leve” como ven en la foto. Pero hay personas que sufren día a día los dolores físicos, el malestar, la incomodidad y el poco tino de personas que preguntan: uy que te pasó! Uy la carita, te trataste de suicidar? ( por las llagas en distintas partes del cuerpo) Ay porque no comes, que mañoso! No señor, señora mi alergia está muy ligada a temas alimentarios», añadió Marcone en su testimonio.

«Visibilizar estos temas es tan importante ya que son personas que sufren día a día una enfermedad como esta y como muchas otras«, finalizó Giancarlo Marcone a través de su cuenta de Instagram.