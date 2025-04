Revelan inédito antecedente médico sobre el hijo de Lorene Prieto, quien fue encontrado con sus manos amputadas: ¿Qué se sabe del caso?

Durante la jornada de este jueves, se dio a conocer que Santiago Ramírez de 37 años, hijo de la actriz nacional Lorene Prieto, fue encontrado con sus manos amputadas.

Vale señalar que el hombre fue hallado por Carabineros, solo y en estado de shock en el segundo piso de una propiedad familiar ubicada en la comuna de Ñuñoa.

Frente a esto, los mismos funcionarios policiales llevaron al hijo de Lorene Prieto al Hospital El Salvador, donde lo estabilizaron. Posteriormente, lo llevaron hasta la ACHS.

Es importante mencionar que según informó Radio Imagina, las autoridades informaron que la actriz perdió el rastro de Santiago cerca de las 20:30 horas del miércoles de esta semana. Debido a esto, fue hasta la 33ª comisaría de Ñuñoa para realizar una denuncia por presunta desgracia.

Revelan antecedente médico del hijo de Lorene Prieto

De acuerdo a lo informado por La Tercera, la Lorene Prieto le entregó datos a los funcionarios policiales sobre su hijo. En este sentido, dio a conocer que padece esquizofrenia paranoide. Este es un subtipo de esquizofrenia que se caracteriza por ideas delirantes y alucinaciones.

Vale señalar que desde Carabineros dieron a conocer que no habría antecedes de que terceras personas hayan participado. No obstante, no descartan ninguna hipótesis.

«La casa estaba sola. Él (Santiago Ramírez) estaba en el segundo piso con las lesiones. Preliminarmente es que mantiene sus dos manos amputadas (…) y preliminarmente no existirían antecedentes de participación de terceros», señaló el capitán de Carabineros, Carlos Castillo.

Además, La Hora indicó que de acuerdo a versiones policiales, el acceso a la vivienda no estaba forzado y que el hijo de Lorene Prieto vivía en ese lugar hace un tiempo.

En este sentido, el medio ya nombrado informó que el domicilio está en remodelación. Además, en la mesa del domicilio había una sierra eléctrica.

También te podría interesar: ¿Quién es Lorene Prieto?: Conocida actriz chilena cuyo hijo fue encontrado con sus manos amputadas en Ñuñoa