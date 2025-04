Viralizan impactante registro del momento que dos artistas urbanos fueron asesinados por dos sicarios a las afueras de discoteca

Recientemente, se dio a conocer una lamentable noticia. Resulta que un popular cantante urbano y productor musical murieron tras ser atacados por dos sicarios.

Se trata de los peruanos 26is y Louis Producer. El lamentable hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 14 de abril a las afueras de una discoteca.

Revelan video del ataque que sufrieron los artistas urbanos

Callao Noticias publicó, a través de su cuenta de X, un video del momento en que los artistas urbanos fueron atacados.

Acá se puede ver a dos sujetos. Ambos con casacas blancas estaban a las afueras del local nocturno, donde emboscaron y les dispararon a 26is y Louis Producer.

Posteriormente, llegaron dos motocicletas, quienes esperaron a los delincuentes para huir de la escena del crimen.

Vale señalar que en el registro también se puede ver que tras el ataque a los artistas urbanos, diversas personas que estaban en el lugar huyeron.

Además, de acuerdo a lo informado por Infobae otra persona, aparte de 26is y Louis Producer, fue alcanzada por las balas. Sin embargo, no falleció y fue llevada hasta el hospital María Auxiliadora. De acuerdo al medio ya nombrado, su pronóstico es reservado producto a la gravedad de sus heridas.

Por otro lado, el manager de Louis Producer acusó que los policías que llegaron al lugar de los hechos se habría que quedado con el dinero del artista.

«Estamos super enojados con la comisaría de Villa María del Triunfo. Nosotros hemos retirado 2.200 dólares. (…) No sé por qué han tenido la atribución de agarrar su teléfono y billetera. Nos quieren hacer firmar sin ningún fiscal. Quieren hacer un acta como si nos entregaran la billetera con 80 soles y yo sé que hemos tenido 2.200 dólares. Tengo todo grabado. Se hacen los tontos. No entiendo por qué han tenido que agarrar cosas sin presencia de un fiscal. (No me han dado) ninguna respuesta», señaló.

🕒| Momentos exactos en que asesinaron a Louis Producer y 26IS. 🚨 | En el video se ve cómo todo estaba planeado: dos sujetos los emboscan y los acribillan antes de huir en una moto. Todo quedó grabado. Una ejecución a sangre fría. ¿Justicia para ellos? @PoliciaPeru pic.twitter.com/I1nyGgTLBP — Callao Noticias (@callao_noticias) April 15, 2025

