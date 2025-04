Luego de un largo tiempo alejada de la televisión, Kel Calderón regresó a las pantallas en una entrevista exclusiva para Podemos Hablar. En su conversación, la influencer no pasó desapercibida y sus declaraciones rápidamente generaron controversia.

Durante el programa, Kel aseguró que su padre, Hernán Calderón, «habría recibido presiones para modificar su posición legal en el caso en el que fue apuñalado por su hijo«, haciendo referencia al complejo episodio familiar que vivieron en 2020.

Además, la joven apuntó contra su madre, Raquel Argandoña, a quien responsabilizó de no haber podido despedirse de su abuela, una figura fundamental en su vida.

Nano Calderón rompe el silencio

Ante las declaraciones de su hermana, Nano Calderón decidió responder a través de sus redes sociales. En un extenso descargo, afirmó: «Llevo años sin poder defenderme de todas las mentiras que dicen. Ya que mi polola así lo prefería para no revivir lo que fue el que alguien intentara abusar sexualmente de ella», comenzó escribiendo.

En esa línea, criticó duramente la participación de Kel en el programa, asegurando: «Como hoy veo que ‘Kel’ se vendió a un programa para poder ganar plata y sacar provecho de la situación. Revivió todo de igual manera para mentir, quedar bien y apoyar a un abusador por interés. Llegó la hora de responder todo y publicando todas las pruebas para que aquí no haya dudas».

«Yo sé que el que me tenga mala seguirá tomando la situación para un chiste, decir que la pelea fue por estupideces materiales, caprichos, etc. Yo lo que hice fue defender a mi pareja de un abusador sexual que es lo que haría cualquier hombre y no hay un solo día en el que me arrepienta de ello. Ojalá nunca estén en una situación así más cuando el abusador es tu propio ‘padre’», añadió.

Finalmente, Nano anunció que en los próximos días compartirá pruebas que respalden su versión. Afirmó que subirá todo a sus redes sociales, recalcando que no está interesado en acudir a un programa «para sacar provecho».