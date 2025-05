«A remover el gallinero»: Aseguran que Karen Paola habría tomado una inesperada decisión para retomar su relación con Juan Pedro Verdier

A inicios de este año, Karen Paola y Juan Pedro Verdier dieron mucho que hablar tras confirmar su separación tras 20 años juntos.

Vale señalar que ambos se han referido a esta situación. Incluso, en una reciente entrevista con Primer Plano de CHV, la cantante mencionó que «va a ser siempre el amor de mi vida».

Y recientemente, en el programa «Sígueme» de TV+, dieron a conocer que Karen Paola habría tomado una inesperada decisión con el fin de volver con su ex.

Resulta que según informó Sergio Marabolí, en el programa ya nombrado, la artista nacional podría llegar al reality de Canal 13, Mundos Opuestos, el que ya se está grabando y cuenta con la participación de Juan Pedro Verdier.

«El 29 de mayo Karen Paola llega a Perú, a remover el gallinero a Juan Pedro. Contrato millonario», indicó el periodista.

De este modo, la popular artista nacional podría llegar a Mundos Opuestos con el objetivo de retomar su relación con Juan Pedro Verdier.

Las últimas polémicas de Karen Paola

El último tiempo no ha sido sencillo para Karen Paola. La cantante se ha mostrado muy afectada por su ruptura con Juan Pedro Verdier. Sin embargo, esto no es todo. También hace un tiempo, la artista cargó contra el cirujano Pedro Vidal debido a una intervención mamaria que no la dejó conforme.

A esto se le suma que su exmanager, Cristián Ripoll, acusó a la cantante chilena de deberle sobre 8 millones de pesos.

Y en conversación con el programa Primer Plano, Karen Paola mencionó: «Me gustaría poder decir que está todo increíble, pero no es así. Obviamente, lo echo de menos, va a ser siempre el amor de mi vida».

También te podría interesar leer: Entregan detalles de la recuperación de Carla Ballero, quien lleva varios días hospitalizada por complejo estado de salud