Destacada periodista de CHV fue despedida en vivo durante noticiero: «Te vamos a echar mucho de menos, pero…»

Recientemente, se confirmó la salida de una querida periodista deportiva de CHV, que llevaba años trabajando en el canal. Hablamos de Javiera Naranjo.

La comunicadora fue parte de transmisiones relevantes como la de los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Además, era parte de Sabingo y participó en streamings del canal.

Y el jueves 15 mayo, Javiera Naranjo vivió su último día en CHV. De este modo, antes del fin del noticiero del mediodía, los conductores Humerto Sichel y Patricia Venegas la despidieron en vivo.

«Cerramos el deporte, pero antes, Javi, te queremos dar con este aplauso, una despedida y las gracias por acompañarnos. Hoy es el último día de nuestra querida Javiera Naranjo en Chilevisión», indicó Sichel.

Además, Patricia Venegas le entregó unas flores y señaló: «La verdad es que estamos muy tristes, te vamos a echar mucho de menos. Pero sabemos que inicias una linda aventura familiar. Así que esperemos que lo disfrutes, que lo pases muy bien».

Vale señalar que Javiera Naranjo también se tomó un momento para agradecer por su estadía en CHV.

«Agradecerle al canal, al equipo de deportes que me ayudaron a cumplir miles de sueños que tenía desde muy chiquitita (…) Sigan siendo el canal número uno porque acá hay un tremendo equipo», señaló.

Además, la periodista entregó una pista con respecto a su futuro. «Los quiero mucho y si andan por Rusia, ustedes me llaman. Ahí voy a estar», mencionó.

Las palabras de Javiera Naranjo tras su salida de CHV

Vale señalar que la comunicadora también recurrió a su cuenta de Instagram para despedirse de CHV.

«Hoy me tocó despedirme de mi canal. El lugar donde más feliz he sido trabajando, donde me dieron la posibilidad de cumplir cuántos sueños tuve desde muy chica. Un lugar lleno de personas increíbles que hacen que sea el n°1″, fue parte de lo que indicó la periodista.

De este modo, Javiera Naranjo recibió diversos mensajes positivos. Uno de estos fue por parte de Allison Göhler, meteoróloga de CHV que le dedicó unas afectivas palabras.

«¡Te extrañaremos mucho! Pero sé que llevarás tu alegría, belleza, simpatía, profesionalismo donde quiera que vayas. Se notará tu ausencia, pero sigue brillando querida mía! Te quiero mucho y que tengan una hermosa aventura en familia!», señaló.