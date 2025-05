El duro presente de Andrés Caniulef luego de su salida de Canal 13: «He vuelto a vivir con mis papás…»

En la jornada de este viernes se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde Andrés Caniulef fue uno de los invitados de la noche.

Es importante recordar que el periodista fue parte de los participantes de «Palabra de Honor», reality de Canal 13. Sin embargo, luego de su eliminación, no tuvo más minutos en las pantallas del canal.

«Yo entré con muchas expectativas al reality, efectivamente se me endulzó mucho el oído respecto a la posibilidad de tener una continuidad dentro del canal después del paso por el reality», comenzó diciendo el comunicador.

Además, señaló que siente que tuvo una buena participación. «fue bastante destacada y hasta el día de hoy la gente así lo aprecia y lo agradece. El cariño que siento en la calle es enorme».

Respecto a su continuidad en la televisión, aseguró que «quedo en nada, no tengo la razón por cuál no sigo en pantalla. Yo creo que la palabra que más define el momento tiene que ver con un desaire, un remezón y decir ‘no po’, la pega es pega, no es tu casa, no es tu hogar, no es tu familia, no son tus amigos, es una pega’”

La revelación de Andrés Caniulef

En medio de la conversación con Diana Bolocco, el comunicador se refirió a su cesantía y diversos problemas que lo acomplejan.

Respecto al desempleo, reveló que ha sido complicado. «No he hecho otra cosa más que trabajar en televisión y cuando no tienes un sueldo, cuando no tienes un cheque a fin de mes, se te complica la existencia”, aseguró.

«He vuelto a vivir con mis papás y quizás lo que me pesa ahí tiene que ver con que yo debería ser para ellos el pilar, pero ellos siguen siendo el pilar para mí, a los 47 años. O sea, sin ellos, yo no estaría acá», continuó.

“Cuando viví lo de Canal 13 fue un golpe bien duro, efectivamente me tiró al suelo, a la cama, estuve yo dos semanas básicamente inerte”, se refirió a su salida de la casa televisiva.

Además, agrego que: “uno aprende con el paso del tiempo y los procesos psicológicos a los que se enfrenta, que hay que obligarse a levantarse, a hacer la cama y entrar a la ducha. Cuando dejas de trabajar, la rutina se te va a las pailas. ¿Qué haces? Yo me veo enfrentado de repente al día, me levanto y digo ‘¿qué hago?’”

Sobre sus cuestionamientos acerca de su labor como profesional, señaló que «independiente de todo lo que uno haya hecho, de todo lo que uno haya logrado, hay momentos en que uno dice ‘pucha, a lo mejor ya no soy lo necesario, ya no soy lo suficiente’”.