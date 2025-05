«El equipo médico continuará monitoreando»: Carla Ballero es dada de alta tras varios días internada por complejo estado de salud

Durante la jornada de este lunes, la Clínica RedSalud Vitacura entregó un nuevo parte médico con respecto al estado de Carla Ballero. De este modo, dieron a conocer que tras varios días internada, comunicadora fue dada de alta.

Recodemos que la panelista de «Sígueme» estuvo hospitalizada desde el 9 de mayo debido a una neumonía neumocócica que posteriormente derivó a una «insuficiencia respiratoria grave».

Tras varios días hospitalizada: confirman que Carla Ballero fue dada de alta

De acuerdo a lo informado por 24 Horas, desde la clínica dieron a conocer que durante este lunes 26 de mayo, la panelista de farándula «fue dada de alta, con la indicación de continuar con su tratamiento y rehabilitación en su domicilio».

Además, desde el centro médico indicaron que «el equipo médico continuará monitoreando su evolución con controles periódicos, hasta su completa recuperación. La paciente expresa su agradecimiento por todas las muestras de cariño recibidas durante su hospitalización».

Por otro lado, es importante señalar que durante el fin de semana Carla Ballero compartió un mensaje en redes sociales, con en el que le envió un especial mensaje a sus seguidores.

«Quiero agradecer a cada persona que rezó, pensó y me tuvo en su corazón durante estos días tan difíciles en los cuales luché por vivir. Se que sin ustedes quizá no estaría viva. Mi vida dio un giro total. Es una nueva oportunidad para vivir y hacerlo de la mejor manera y la más luminosa», señaló a través de Instagram.

Además, Carla Ballero agregó que «jamás pensé en el amor que me tienen. Nunca me alcanzará el tiempo para darles las gracias. Por supuesto, también quiero decir que tengo a la mejor familia, los que me han acompañado y sufrido tanto por verme en este estado. A ellos decirles que los amo infinito !!!!! Gracias a todos».