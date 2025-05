«Mamita, acuéstate, nomás»: Madre de enfermera fallecida en accidente en avioneta revela la última llamada con su hija

Durante la tarde de este jueves se encontró a una avioneta tipo ambulancia que estuvo desaparecida a partir del miércoles. Vale señalar que esta presentó problemas y se terminó estrellando en Curacaví.

De este modo, las seis personas que iban a bordo fallecieron. Y una de las víctimas fue identificada como Diana Niño, una enfermera oriunda de Iquique.

Vale señalar que en este viaje, el objetivo era trasladar a un paciente desde Santiago hasta el norte del país.

Ante esto, Angélica Saavedra, madre de la enfermera, entregó una desgarradora confesión y reveló detalles de la última conversación que tuvo con su hija antes del lamentable accidente.

Las palabras de la madre de la enfermera que viajaba en la avioneta

En este sentido, la mujer señaló que su hija «estaba contenta porque estaba en Santiago. Lo que pasa es que nosotros somos de Santiago, entonces me decía ‘mamá, estoy acá’. Estaba muy bien, estaba contenta», señaló.

Además, según CHV Noticias, la madre de la enfermera también reveló: «La última llamada que me hizo fue antes de salir y ahí no supe más. Lo último que me dijo fue: ‘mamita, acuéstate, nomás, voy a llegar como en la madrugada porque tengo que ir a dejar el paciente a Arica y en llegar a Iquique se va a hacer súper tarde'»

Para finalizar, notablemente afectada, la mujer hizo una crítica. «Hay vuelos que se atrasan por mal clima, y ¿por qué a ellos los dejaron salir?», mencionó.

También te puede interesar: Dan a conocer las identidades de los pasajeros de la avioneta accidentada en Curacaví