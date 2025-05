«No me he sentido muy bien»: Faloon Larraguibel actualiza su estado de salud tras ser hospitalizada a días de la final de Palabra de Honor

Durante la jornada de ayer, se viralizó una foto de Faloon Larraguibel en la clínica. De este modo, se generó gran preocupación por la chica reality, ya que el domingo 1 de junio es la final de Palabra de Honor.

Y recientemente, la exchica Yingo actualizó su estado de salud y agradeció por el apoyo que ha recibido.

Faloon Larraguibel actualiza su estado de salud

Resulta que a través de historias en su cuenta de Instagram, Faloon Larraguibel explicó que durante los últimos días no se había sentido muy bien. Sin embargo, reveló que ya está mejor.

«Paso por aquí para agradecer todas las muestras de cariño que he tenido. No me he sentido muy bien, pero hoy me siento un poquito mejor y mañana ya voy a estar perfecta», indicó la finalista de Palabra de Honor.

«Voy a estar al 100% porque tengo gente tan maravillosa y bacán a mi lado, que me apoya, que me apaña y que me tira para arriba, pese a todas las cosas malas que me tiran. Ahí están, ese grupo humano hermoso que tengo, de escudo, protegiéndome», agregó Faloon.

Además, la chica reality le agradeció a Raimundo Cerda. «Ha sido un apoyo fundamental. Me ha apoyado muchísimo. Tiene una paciencia ese hombre, es tan bacán el Rai, es tan compasivo, generoso, empático. Tiene un corazón enorme, es muy bacán», señaló.

Vale señalar que la exchica Yingo señaló que durante este tiempo ha estado acompañada por Rai, su familia e hijos. Y que se ha estado preparando para la final del reality de Canal 13.

«Vamos que no queda nada, así que tengo que cambiar de página ahora. Les mando un beso y muchas gracias por su apoyo», indicó.

