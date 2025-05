Ex Gran Hermano Chile sorprende tras anunciar que dejará Only Fans y se dedicará a la música: «No lo veía para siempre»

Recientemente, un exparticipante de Gran Hermano Chile reveló que va a dejar atrás la creación de contenido para adultos.

Estamos hablando de Hans Valdés, quien se hizo conocido en el reality de CHV y volvió ganar notoriedad con su arribo a Only Fans.

Hans Valdés revela que dejará plataforma de contenido para adultos

El joven conversó con Las Últimas Noticias e indicó que «ya me compré mi auto y ahorré. La plataforma me ayudó mucho económicamente, así que bueno, era un trabajo que no lo veía para siempre, todo tiene su tiempo».

Vale señalar que Hans Váldes tuvo gran éxito en Only Fans. De hecho, se posicionó en el top 3 de creadores de Only Fans. «Me fue súper bien, estuve más o menos cinco meses, me hice mis monedas y ahorré», indicó.

En este sentido, el exchico reality agregó: «Ahora que estoy un poquito más grande, sé que hacer con mi plata. Entonces me compré mi auto y ahora estoy con todo en la música».

Sobre sus nuevos proyectos mencionó: «Estoy trabajando en mi proyecto, es un EP, se llama ‘Cuántas más’, se estrena este miércoles 4 de junio y es algo bien especial para mí»

«Estaba como desconectado totalmente, incluso estuve desconectado de redes sociales por lo mismo, por problemas que tenía personalmente con familiares, con amistades, con mi círculo. Entonces, bueno, este me ayudó a salir, salir de todos esos problemas», agregó el ex Gran Hermano Chile.

Vale señalar que el nombre artístico de Hans Valdés es Izanbraiis. «Significa perseverancia, constancia, una persona cariñosa, buena onda, simpática y luchadora. Quería ponerle así a mi hijo pero me gustó mucho y decidí ponérmelo yo», indicó.

También te podría interesar: «No me he sentido muy bien»: Faloon Larraguibel actualiza su estado de salud tras ser hospitalizada a días de la final de Palabra de Honor