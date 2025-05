«Mi opinión no valía»: Popular cantante cuenta la verdad detrás de su polémica salida de conocida banda nacional

Recientemente, el cantante Benja Duarte estuvo en el podcast «Vamo a Calmarno». Instancia en la que se sinceró sobre su salida del Grupo Disparo y del momento que vive en esta nueva etapa de su carrera.

Además, el artista se refirió al hate que ha recibido últimamente y la ansiedad que ha tenido mientras trabaja en su primer disco.

Benja Duarte se sincera tras su salida del Grupo Disparo

En conversación con Jaime Proox y Roberto Rosinelli, el artista señaló mencionó que su salida está relacionada a temas de dinero y de convivencia con sus excompañeros.

«Yo tenía pensado salirme antes del verano del año pasado. Había cosas de lucas que no me parecía», indicó Benja Duarte.

«Yo tenía mucho estrés. Sentía que era una responsabilidad mía solo por ser la cara visible. Quería que todo resultara bien. Y me tomé el atrevimiento de empezar a hacer mayoría de las cosas, siendo que ganaba lo mismo que un músico», agregó.

En este sentido, Benja Duarte reveló que invirtió mucho dinero en la banda, pero que nunca se le permitió ser socio de la agrupación.

Además, el joven criticó a Grupo Disparo y su trabajo durante los shows. «Yo sentía que era una estafa llegar a un show con un gran escenario y que no haya ni luces, ni iluminador, ni pirotecnia», mencionó.

Incluso, Benja Duarte dijo que durante las presentaciones no existía un setlist y que muchas veces en el mismo escenario se enteraba de la canción que iban a tocar.

Por otro lado, el joven indicó que su primer video lo grabaron con un iPhone 13 y que fue editado por el mismo.

Además, Benja Duarte indicó que previo a presentarse junto a Américo en el Movistar Arena dejó un celular grabando para ver que opinaba de él cuando no estaba. De este modo, indicó que lo trataban como un «cabro chico, y «que solo me tenían ahí porque era la cara visible, que mi opinión no valía».