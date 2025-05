Fernando Solabarrieta se lanza contra Luis Jara y confirma fin de la amistad por motivo que involucra a Ivette Vergara: «Mucha gente me había dicho…»

Este viernes se emitirá un nuevo episodio de «Podemos Hablar» de CHV. En esta instancia, el programa conducido por Diana Bolocco tendrá como uno de sus invitados a Fernando Solabarrieta.

De este modo, el comunicador habló sobre el momento que vivió debido a los excesos y las adicciones, que pusieron en riesgo su vida y relación con Ivette Vergara.

«Yo no me morí de casualidad… Por años coqueteé con excesos, con consumos y algunas sustancias que me permitían anestesiarme», señaló Fernando Solabarrieta.

Además, señaló: «Por años yo hice eso, al punto que hubo un momento en que se me descontroló completamente, y ese descontrol fue tan grande, en el aumento de la frecuencia y de la cantidad de consumo, que honestamente Dios me dejó acá por alguna razón».

En este sentido, el exrostro de TVN también entregó una reflexión sobre los momentos que vivió.

«No es que tú te quieras morir, pero llega un momento que a veces te da un poco lo mismo», indicó Solabarrieta. Además, agregó: «Lo que no he logrado descubrir, y aún no lo sé, es por qué me descontrolé desde el 2023 hasta el 2024… ¿Sabes cuál era mi único objetivo? no sentir, estar anestesiado todo el día».

Fernando Solabarrieta y el quiebre de su amistad con Luis Jara

Además, el periodista también se refirió a la entrevista que Ivette Vergara tuvo con Luis Jara en el espacio «Al piano con Lucho».

«Ella da una entrevista a alguien que yo consideraba mi amigo, que dejó de serlo para siempre», señaló Fernando Solabarrieta.

«Su única amistad es con la televisión y su ego… Él no tiene más amigos que su ego. Peor que eso, y esto habla de como es él, al día siguiente me llaman de su programa para que yo vaya a contestarle a Ivette… Yo eso a un amigo no se lo acepto», agregó.

Además, el periodista deportivo dio a conocer que después de la entrevista, Luis Jara tomó una drástica decisión. «Un acto brutal de cobardía, me bloqueó… Y me doy cuenta de lo que mucha gente me había dicho y que yo no me había querido dar cuenta, que hay gente que vive de su ego y la televisión y que es lo único que le importa, después de eso me lo demostró», mencionó.

Es importante mencionar que el capítulo que se emitirá este viernes de Podemos Hablar también cuenta con la participación de Nicole Moreno y Botota Fox.