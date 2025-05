Revelan grave denuncia contra actriz chilena: la acusan de tomarse departamento en La Florida

Recientemente, se dio a conocer que una popular actriz nacional tendría una millonaria deuda. Estaos hablando de Úrsula Achterberg.

Resulta que en el matinal de CHV, Contigo en la Mañana, una mujer llamada Jeanette Osorio dio a conocer que la actriz que fue parte de Fuera de Control se tomó su departamento, ubicado en La Florida hace más de un año.

«A fines de marzo se me acerca una vecina y me pide como favor que les preste el departamento por el fin de semana a su hija y nieta», indicó.

Además, añadió: «Como sabía que me estaba cambiando de casa y el departamento estaba amoblado y sin moradores, me pareció bien, le dije que no tenía problema, porque yo también soy mamá».

Asimismo, Jeanette Osorio indicó que Úrsula Achterberg nunca abandonó la vivienda ni pago ninguna mensualidad.

«Creo que siempre tuvo la intención de quedarse. Me escribió que era su departamento, que la dejara tranquila y no le escribiera más», mencionó la mujer.

Grave denuncia contra la actriz Úrsula Achterberg

Además, la presunta víctima indicó: «Estoy perdiendo mi departamento porque no lo puedo vender… Un día fui a abrir y me di cuenta de que ella había cambiado la chapa. Me dio rabia, pena, impotencia. Le toqué el timbre y golpeé la puerta. Ella dijo que su hija había perdido las llaves y que por eso la cambió».

En este sentido, también expresó en el matinal de CHV: «En un minuto, fue tanto mi apuro por sacarla, le dije que tenía arrendatarios. Dijo que ella necesitaba estar con su hija y que podía arrendar, pero nunca firmó un documento, no me pagó ni 10 pesos».

Asimismo, Jeanette Osorio señaló que Úrsula Achterberg le debería un millón 300 mil pesos por gastos comunes.

«No puedo hacer nada con una propiedad que yo he pagado. La justicia no me ayuda. He gastado en abogados y trámites. Vivo de allegada, vendí los bienes que tenía. Yo le diría que se vaya de mi departamento. No me va a pagar. Ha estado un año gratis en mi departamento usando todas mis cosas», mencionó la mujer.

Vale señalar que Osorio indicó que la actriz Úrsula Achterberg, en total, le debería alrededor de 4 millones de pesos por los gastos del todo el tiempo que ha estado en su departamento.