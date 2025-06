Antonella Ríos revela que temió por su vida tras complejo estado de salud: «Dije ‘aquí me voy a morir’».

Antonella Ríos reveló en el programa «Que te lo digo» que vivió una compleja situación antes de entrar el programa, lo que le generó gran preocupación.

La actriz y comunicadora señaló que hace días estaba con un malestar, el que había asociado a un resfrío. «Tengo una punzada en el pecho muy fuerte», señaló.

En este sentido, Antonella Ríos explicó que «mi amigo me estaba peinando, estábamos súper bien y de repente me atoro con un propóleo (…) y se me bloquea la respiración, la tráquea de salida y entrada. Eso me provocó no poder respirar por ya no sé cuánto rato, se me bloqueó».

Posteriormente, la actriz indicó que con la intensión de poder respirar optó por lanzarse un jarro de agua a la cara.

Antonella Ríos revela que vivió compleja situación

Con la voz quebrada, la actriz señaló: «Imagínate que haya estado un minuto sin respirar, y yo dije ‘aquí me voy a morir’. Pensé también ‘no voy a alcanzar a ir a trabajar, no voy a sacar a mis perros. Si me muero, ¿qué va a pasar con mis hijos?’…».

«Estoy muy irritable, ando irritable. Paré y dije ‘¿qué pasa aquí?’, algo me está diciendo mi cuerpo. Yo no paro en todo el día como muchas mujeres, corro todo el día, hago literalmente cuatro cosas al mismo tiempo. Siempre ando muy acelerada», agregó Antonella Ríos.

Además, la panelista del programa «Que te lo digo» explicó que «me emocionó porque me asusta mucho el hecho de no estar para mi familia y me puse muy nerviosa porque de verdad no podía respirar. Esa sensación me dejó muy traumatizada».

Debido a esto, la actriz acudió a urgencia en un centro médico. De este modo, le realizaron un electrocardiograma y pidió hora para el doctor.

En este contexto, Antonella Ríos llamó a «tomar consciencia de los tiempos, los espacios y los momentos. No siempre estar exigiéndose, las mujeres nos sobre exigimos mucho, sin darnos cuenta que somos el sostén, el soporte de la casa y dejamos de lado nuestra salud».