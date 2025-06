Cantante chileno confirma quiebre amoroso con hija de Pamela Díaz: «Lo que se ve, no se pregunta…»

Durante los últimos días, se ha especulado mucho con respecto al quiebre de una conocida pareja del mundo del espectáculo. Estamos hablando de ni más ni menos que de Bastián ‘Bimza’ Muñoz, hijo de Kanela con Trini Neira, hija de Pamela Díaz.

Vale señalar que los tortolitos tuvieron una relación que duró cerca de dos años.

Y recientemente, el hijo del vocalista de Noche de Brujas dio a conocer el quiebre amoroso.

Bastián ‘Bimza’ Muñoz y Trini Neira terminaron su relación

A través de la modalidad de preguntas y respuestas, en Instagram, Bastián ‘Bimza’ Muñoz dio a conocer el quiebre con la hija de Pamela Díaz. Esto ocurrió luego de que le consultaron si es que estaba soltero. Ante esto, contestó: «Lo que se ve, no se pregunta…»

Además, otro seguidor le consultó por qué estaba triste. Frente a esto, el joven que también es cantante urbano, compartió un extenso desahogo, el que fue asociado con el quiebre con Trini Neira.

«Siento que últimamente no he tomado decisiones correctas, me siento quebrado por dentro porque a pesar de que siempre me ha tocado salir adelante solo, ahora cuando llego a mi casa nada tiene sentido…», partió señalando el hijo de Kanela.

Igualmente, señaló que «construí esto con alguien y por cosas que salieron de mis manos todo se fue cayendo, y no encuentro las fuerzas para mantenerme firme»

«No obstante, así es la vida, y creo que tengo el derecho de equivocarme o de sentirme mal. Lo realmente negativo sería no tratar de enmendar esto, dejarme caer», agregó Bimza.

En este contexto, el hijo del cantante expresó: «Si la estoy pasando mal es netamente porque uno es sincero con lo que siente, y creo que eso me demuestra un poco lo que soy y lo que merezco. La belleza se acaba, los seguidores son solo eso, en cambio los valores y las personas no cambiarán».

«Rescato lo bueno de todo lo que estoy pasando y nada, a seguir luchando y disfrutando de todo lo que viene», finalizó.