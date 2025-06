Exrostro de Mega y Canal 13 revela que atraviesa complejo momento familiar: «Le acaban de diagnosticar cáncer»

En la jornada de este martes, Andrés Caniulef conversó con el programa de CHV, «Plan Perfecto». Instancia en la que entregó detalles de su retorno a la casa de sus padres en la comuna de El Bosque.

Es importante señalar que el comunicador salió recientemente de Canal 13, donde fue parte del reality «Palabra de Honor». Además, posteriormente tuvo otras apariciones en la señal.

En este sentido, en el programa de CHV, el periodista indicó: «Hay que acostumbrarse porque es volver a ser hijo (…) en este tiempo hemos podido reencontrarnos como familia».

Andrés Caniulef revela que pasa por complicado momento familiar

Además, en esta oportunidad el periodista que también fue parte de Mega, dio a conocer que «estamos viviendo como familia un momento muy complejo, a mi hermana le acaban de diagnosticar cáncer, le extirparon un tumor».

«Este es el momento en el que estoy viviendo, en el que tengo que estar con ellos, y siento que la vida me obligó a estar con ellos», agregó Caniulef.

En este contexto, Andrés Caniulef recordó el apoyo que tuvo de su familia, cuando en 2016 confesó en SQP su homosexualidad, lo que en un principio no le había contado a sus seres queridos.

«Me escondí como solía hacer de niño, me encerré en la habitación de mi departamento, solo», señaló el exrostro de Canal 13.

En este sentido, agregó: «Apagué mi teléfono y cuando lo enciendo, me escribe mi hermana y me dice ‘mi mamá está mal porque no sabe y toda la gente le está preguntando qué pasó’, y yo no fui capaz de hablar con ella por semanas».

Posteriormente, el periodista indicó: «Tres meses después (pude conversar con ellos), me acogieron con los brazos abiertos, con los ojos llorosos, la voz temblorosa y con un plato de comida caliente en la mesa (…) mientras esté eso, siempre vamos a estar bien».