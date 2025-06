Filtran la descarnada declaración de médico ecuatoriano detenido por muerte de Francisco Albornoz

Este fin de semana se llevó a cabo la detención de Christian González y José Baeza por el caso de Francisco Albornoz, farmacéutico de 21 años que estuvo desaparecido desde el 23 de mayo y posteriormente su cuerpo fue encontrado en una inhóspita quebrada de San Fernando, en la Región de O’Higgins.

Es importante recordar que el cadáver se logró encontrar después de que González, médico cirujano ecuatoriano acudió a la fiscalía para entregar información al respecto. En este sentido, recientemente se dio a conocer su declaración y culpó a su compañero de lo que pasó.

La declaración Christian González sobre el caso de Francisco Albornoz

Según informó, el matinal de CHV, «Contigo en la Mañana», el médico indicó que «nunca supe el nombre de esta persona que estuvo en mi departamento», refiriéndose a Francisco Albornoz.

En este sentido, Christian González señaló: «Kai (José Baeza) me dice que Francisco había convulsionado. Lo vi convulsionar un poco, en la cama». Además, agregó: «Le dije a Kai que llamara a la ambulancia, pero decía que no debía él estar acá. Yo le insistí que llamara a la ambulancia».

En este contexto, el médico ecuatoriano mencionó: «Kai me dice que había que ocultar el cuerpo».

«Me dijo si yo tenía una silla de ruedas o algo para trasladar el cuerpo de Francisco. Llegó a mi habitación con un cobertor azul oscuro (…) junto a Kai envolvimos el cuerpo con el cobertor», añadió.

Asimismo, González mencionó que cuando transportaban el cadáver de Francisco Albornoz pararon a comprar en un servicentro. «Solo me bajé yo a comprar y Kai permaneció en el auto. Compré dos bebidas Coca Cola, unas papas fritas de esas que vienen en un envase tipo tubo. Esa compra la pagué en efectivo y me costó algo así como 5 mil pesos», señaló.

«Recuerdo que me estacioné donde están los surtidores de combustible y en ese momento Kai me dijo que necesitaba un roca. No me dijo para qué era la roca, pero yo supuse que era para romper el celular de Francisco», añadió.

Además, señaló: «Me subí a mi auto y manejé por la carretera hacia el sur. Kai encendió el tubo de las papas fritas. Me estacioné cerca de una caseta de SOS de color azul y Kai quemó el tubo y dentro de dicho tubo estaba el celular de Francisco. Esto fue a la orilla de carretera, de la Ruta 5 Sur. Kai se bajó del auto para quemar el teléfono. Yo me quedé al interior del auto».