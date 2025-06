Flor Vigna cuenta la firme de su renuncia a Mundos Opuestos: «Esos sustos que te ponen los pies en la tierra»

Pese a que era una de las participantes de las que más se habló previo a su ingreso a Mundos Opuestos, Flor Vigna se convirtió en la segunda persona en dejar el reality, luego de que este jueves se mostrara su renuncia.

“A mi papá le encontraron algo, me avisaron de producción y decidí salir. Porque más allá de que este reality la esté rompiendo y sea una oportunidad muy linda, la familia está primero”, indica la trasandina, agregando que afortunadamente lo de su padre no pasó a mayores.

“Al final fue sólo un susto y ahora está bien, pero fue de esos sustos que te ponen los pies de vuelta en la tierra, al darte cuenta de lo millonario que eres sólo con tener tu familia”, explica Flor Vigna, ya de vuelta en Buenos Aires.

¿Qué piensa de su estadía en Mundos Opuestos?

Según detalló, su experiencia en Mundos Opuestos fue positiva, pese al poco tiempo que duró encerrada. Sin embargo, tiene claro que le quedaron cosas pendientes en el encierro, entre ellas, la competencia, ya que sólo alcanzó a realizar una.

«Yo tenía ganas de competir más físicamente, porque me encanta el deporte, ponerme como una leona y darlo todo. No me gusta tanto la convivencia y las estrategias humanas. Por eso lo que más me costó fue conocer a las personas y entenderlas, pero creo que en el tiempo que estuve alcancé a conocerlos bien y dejar atrás mis prejuicios con todos, incluso con los que tuve más problemas», agrega.

De todos modos, la argentina saca un saldo positivo de su estadía en el programa. «Aprendí mucho en el reality. Aprendí sobre mí misma, a conocerme en situaciones extremas. También aprendí que si te sientas a quejarte le estás cerrando las oportunidades a aprender».