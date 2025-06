Luis Jara rompe el silencio tras polémicos dichos de Fernando Solabarrieta en su contra: motivo del conflicto involucra a Ivette Vergara

Fernando Solabarrieta estuvo presente en el capítulo de Podemos Hablar que se emitió el viernes pasado por las pantallas de CHV. De este modo, el periodista habló de su carrera en los medios de comunicación y también temas personales.

De este modo, el comunicador se refirió al fin de su amistad con Luis Jara, tras la entrevista que le hizo a Ivette Vergara en el programa «Al Piano con Lucho». Vale señalar que esto ocurrió cuando la pareja estaba pasando por un difícil momento.

«Ella da una entrevista a alguien que yo consideraba mi amigo, que dejó de serlo para siempre», indicó Fernando Solabarrieta en Podemos Hablar. Cabe destacar que Luis Jara es el padrino de uno de los hijos del periodista deportivo.

«Su única amistad es con la televisión y su ego… Él no tiene más amigos que su ego. Peor que eso, y esto habla de como es él, al día siguiente me llaman de su programa para que yo vaya a contestarle a Ivette… Yo eso a un amigo no se lo acepto», agregó el periodista.

Además, Fernando Solabarrieta se refirió a la decisión que tomó Luis Jara tras esta situación. «Me bloqueó… Y me doy cuenta de lo que mucha gente me había dicho y que yo no me había querido dar cuenta, que hay gente que vive de su ego y la televisión y que es lo único que le importa, después de eso me lo demostró», indicó en el programa de CHV.

Las palabras de Luis Jara tras polémica con Fernando Solabarrieta

Luego de las declaraciones de Fernando Solabarrieta, desde el programa «Sígueme» de TV+ se pusieron en contacto con Luis Jara.

Sin embargo, el cantante no quiso entregar muchos detalles al respecto. «Nunca me referiré a ese tema. Sé que lo deben llevar, pero prefiero pasar. Un fuerte abrazo y cariños al panel», mencionó.