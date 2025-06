Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame: Disfruta de los últimos días de este tremendo panorama de vacaciones de invierno

Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame se posicionó como un tremendo panorama de vacaciones de invierno y ya van quedando los últimos días para disfrutar de este evento.

Este evento se desarrollará hasta el sábado 28 de junio en Mall Plaza Vespucio. Instancia en la que iniciará a las 10:00 y finalizará a las 20:00 horas.

Vale señalar que Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame cuenta con grandes actividades inspiradas en los mejores videojuegos, el entretenimiento interactivo y la tecnología.

Las actividades de las que se pueden disfrutar los últimos días de Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame

Realidad virtual:

Esta plataforma integra un hardware de vanguardia con su propio software. De esta manera, se puede disfrutar de juegos de combate INBATTLE VR y la exploración de libre movimiento de XPEDITION VR. Además, se puede experimentar en cuerpo completo la emoción de esos mundos digitales sin cables ni restricciones.

Red Bull con 2 zonas llenas de actividades:

Red Bull Gaming Ground se encuentra equipada con consolas, arcades, simuladores de F1 y el juego Gladiador. Por su parte, Red Bull Gaming Sphere On Tour cuenta con un tráiler con 10 Pcs de alto rendimiento. Además, se puede disfrutar del nuevo ARAM de Flor Espiritual.

Desarrolladores nacionales con VG Chile:

Se puede disfrutar de importantes proyectos desarrollados en nuestro país, como The Midnight Crimes, Ink of Fate, Bladeforge, Mix: The Forgotten, JanKenUP!, Sky Oceans: Wings for Hire, Cosmic Horror Tales, entre otros. Además, se puede conocer más sobre la exitosa industria de videojuegos chilena.

Zona vintage:

Se puede disfrutar de clásicos juegos como flippers, árcades, mesas de aire y máquinas de baile con el juego “Pump it Up”.

Personajes del multiverso:

La experiencia semi inmersiva “Pinta y Anima” de la empresa nacional PI, permite proyectar, en formato animación, dibujos inspirados en Minecraft en un muro interactivo animado.

Longitech

Se puede vivir toda la adrenalina de auto Logitech, cargados con el juego Forza Motorsport. También, hay increíbles productos de la línea Logitech G.

Industria y tecnología:

Espacio liderado por ENTRAL GAMER, de la Mano de AMD, ASUS, FANTECH que tiene los últimos lanzamientos en videojuegos en 2 monitores gamers de 49” al máximo de gráficos. De esta manera, se puede probar en exclusiva la nueva tarjeta de vídeo 9060 XT de AMD.

Por otra parte, es importante mencionar que las entradas para Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame se pueden adquirir a través de la página web de Ticketmastes.

Revisa los nuevos horarios del evento a continuación: