Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame: estas son las actividades que trae el esperado panorama de vacaciones de invierno

Cada vez falta menos para la llegada de las vacaciones de invierno y Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame es un tremendo panorama para disfrutar en familia.

Recordemos que el evento se llevará a cabo entre el 20 y 29 de junio en Mall Plaza Vespucio. Además, contará con diversas atracciones inspiradas en los mejores videojuegos, el entretenimiento interactivo y la tecnología.

Estas son las actividades de Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame

Realidad virtual con Lucid Dreams VR:

Esta innovadora plataforma integra de forma única un hardware de vanguardia con su propio software. De este modo, se podrá disfrutar de juegos de combate INBATTLE VR y la exploración de libre movimiento de XPEDITION VR, y poder experimentar en cuerpo completo la emoción de esos mundos digitales sin cables ni restricciones.

Red Bill con 2 zonas cargadas de actividades:

Red Bull Gaming Ground estrá equipada con consolas, arcades, simuladores de F1 y el juego Gladiador. En tanto, Red Bull Gaming Sphere On Tour estará con un tráiler con 10 Pcs de alto rendimiento. Además, se podrá jugar el nuevo ARAM de Flor Espiritual.

Desarrolladores chilenos con VG Chile:

Se podrá disfrutar de grandes proyectos desarrollados en nuestro país, como The Midnight Crimes, Ink of Fate, Bladeforge, Mix: The Forgotten, JanKenUP!, Sky Oceans: Wings for Hire, Cosmic Horror Tales, entre otros. Además, podrás informarte sobre la exitosa industria de videojuegos chilena.

Zona vintage:

Los nostálgicos clásicos juegos podrán disfrutar de flippers, árcades, mesas de aire y máquinas de baile con el juego “Pump it Up”.

Personajes del multiverso:

La entretenida experiencia semi inmersiva “Pinta y Anima” de la empresa chilena PI, permitirá proyectar, en formato animación, dibujos inspirados en Minecraft en un muro interactivo animado en 3D.

Longitech

Se podrá vivir la adrenalina de auto Logitech, cargados con el juego Forza Motorsport. Además, habrá increíbles productos de la línea Logitech G.

Industria y tecnología:

Este espacio liderado por ENTRAL GAMER, de la Mano de AMD, ASUS, FANTECH tendrá los últimos lanzamientos en videojuegos en 2 monitores gamers de 49” al máximo de gráficos. De este modo, se podrá probar en exclusiva la nueva tarjeta de vídeo 9060 XT de AMD.

Por otro lado, es importante señalar que las entradas para Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame están disponibles a través de Ticketmaster.