Popular actriz de Mega preocupa tras compartir registro internada en la clínica: «No me había dado hace mucho tiempo»

En el transcurso de la noche del martes 17 de junio, una popular actriz de Mega generó gran preocupación en redes sociales. Hablamos de Ingrid Cruz.

Resulta que la conocida intérprete nacional compartió una historia en su cuenta de Instagram, en la que se encontraba internada de urgencia.

Ingrid Cruz generó gran preocupación tras compartir registro internada de urgencia

En el registro que compartió la popular actriz, aparece con mascarilla y una vía intravenosa en su brazo.

De este modo, Ingrid Cruz reveló que se encuentra internada producto de una jaqueca.

«¡Y terminé en urgencias por la jaqueca! Ya les digo el diagnóstico», señaló. Además, agregó: «Pero ya me dieron un medicamento que me quitó todo».

Es importante señalar que luego, la actriz compartió otra historia en su cuenta de Instagram, en la que entregó detalles sobre su estado de salud. En este sentido, indicó que desde el día anterior a ser internada que sentía dolor de cabeza.

«Llegué a mi casa. Me pincharon un «algo» maravilloso… de ayer que estaba con jaqueca y ya hoy día (martes) me tomé un remedio y no me hizo nada. Así que mi doctor me dijo, ‘te vas a la clínica para ver qué tienes’», contó.

Además, la actriz de Mega agregó: «Yo sufro de jaquecas, y no me había dado hace mucho tiempo, y gracias a Dios la ciencia se supera y me pusieron unos pinchazos (medicamentos) mágicos que me quitaron todo. Así que aquí estoy, ahora sin dolor».

Vale señalar que en la misma historia, Ingrid Cruz escribió: «¡Como nueva!».

Y durante la mañana de este miércoles, la actriz señaló: «Dando señales de vida». Asimismo, indicó que se cuidará debido a las bajas temperaturas.

