Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame: La experiencia de Pokémon GO se suma al esperado panorama de invierno

Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame trae una tremenda sorpresa. Resulta que en esta instancia se podrá jugar Pokémon GO mientras se viven inolvidables momentos junto a importantes personajes.

Recordemos que este evento se llevará cabo entre el 20 y 29 de junio en el Mall Plaza Vespucio. De este modo, se posiciona como un tremendo panorama de vacaciones invierno.

Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame trae para toda la magia y diversión del videojuego Pokémon GO, uno de los más populares entre grandes y chicos, gracias a la experiencia de realidad aumentada, temáticas, juego social y las emocionantes aventuras que viven sus personajes.

De este modo, entre el 20 al 29 de junio en Mall Plaza Vespucio, la experiencia Pokémon GO presentará una Poképarada de tamaño real que también es un centro de carga, ideal para seguir jugando mientras recargas tu celular. Asimismo, los presentes podrán sacarse fotos en tamaño real con los Líderes de Equipo, Spark, Blanche y Candela, y posar junto a un marco de celular gigante con el querido Pikachu para tener un recuerdo de aquel memorable momento. También, podrán llevarse viseras de Pikachu y chapitas oficiales de Pokémon GO Fest 2025. ¡Y muchas otras sorpresas!

Además, es importante señalar que los días 28 y 29 de junio de 10:00 a 18:00 horas, se realizará a nivel mundial el Pokémon GO Fest 2025 Global. De este modo, quienes adquieran un ticket del Pokémon GO Fest 2025 Global en la aplicación (no incluida con la entrada al evento), podrán disfrutar de todo lo que estará apareciendo en Pokémon GO durante dicho fin de semana al mismo tiempo que disfrutan de Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame, o donde quiera que estén.

Cómo comprar entradas para Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame

Las entradas para Plaza Gamer Caja los Andes by Festigame se encuentran disponibles a través de Ticketmaster y hay una promoción de 4×3.

Vale señalar que de lunes a jueves el precio de un ticket es de $11.000. Pero, con la promoción se pueden adquirir 4 entradas por $33.000.

En tanto, entre viernes a domingo, el valor es de $13.00. De este modo, con la promoción se pueden adquirir 4 entradas a $39.000.

Vale señalar que entre domingo y jueves, el horario de Plaza Gamer Caja Los Andes by Festigame será de 10:00 a 20:00 horas. Por otro lado, durante viernes y sábado se podrá disfrutar hasta las 22:00 horas.