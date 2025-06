Popular actriz chilena revela detalles inéditos de conversación que tuvo con Alejandro Sanz: «Él quería conmigo»

En el programa «Que te lo digo», una popular actriz nacional reveló detalles de una conversación que tuvo con el cantante Alejandro Sanz a través de redes sociales. Hablamos de ni más ni menos que de Antonella Ríos.

«Alejandro Sanz me escribió un ‘hola’ seis años después de que yo le dije ‘hola Alejandro. No olvidemos ese tema y no olvidemos también que él quizás no me estaba valorando por ser quien soy… Más bien por quien veía, porque él no me conoce», explicó la intérprete.

Ante esto, Sergio Rojas le indicó: «Obvio, tiene que haber visto tus fotos, por supuesto, ¿o tú crees que preguntó cuál era tu coeficiente intelectual?».

Antonella Ríos revela breve conversación que tuvo con Alejandro Sanz

En el programa de farándula, actriz de «Brujas» mencionó: «Perdón. El 11 de octubre del 2017 yo le puse ‘hello Ale’ (en Instagram) y el 21 de agosto de 2023 me pone ‘hola».

En este sentido, Antonella Ríos expresó: «Yo lo admiro. La cosa es que él me pone ‘hola’, un hola que yo lo leí como algo muy sensual, como que quería conmigo…».

Ante esto, Sergio Rojas bromeó y le indicó: «¡Yiaaa!».

Posteriormente, la actriz señaló en modo de talla: «Hay que decirlo: él quería conmigo. Y yo le puse ‘mucho gusto en conocerte’. Ya, quedó ahí la cuestión. Yo escribo ‘llegó mi momento’, con ese pantallazo, y va y me escribe la Ivet, la que dijo que andaba con él en España».

Es importante señalar que Ivet Playa funó a Alejandro Sanz, señalando que tuvo una relación con él cuando tenía 18 años de edad.

«Yo estaba bromeando. Cinco años después Sanz me contesta… ¡¿A quién le importa?!…», añadió Antonella Ríos.

Además, la actriz expresó: «Y me escribe la que funó Alejandro Sanz. Me pone ‘hola Antonella, he visto tu historia de tu conversación con Alejandro… ¿De qué ha llegado tu momento?’. Como que yo me estaba burlando de ella».

Ante esto, Sergio Rojas mencionó: «Pero tú ya estás en la farándula internacional».

Luego, Antonella Ríos expresó: «De hecho, me están llamado de Antena 3… El tema es que yo lo encontré chistoso, no me quería burlar de ella».