Reconocida periodista chilena se convierte en madre por primera vez y comparte emotivo mensaje: «Despiértenme de este sueño hecho realidad»

Recientemente, una popular periodista nacional entregó una importante noticia. Hablamos de Verónica Bianchi, quien dio a luz por primera vez.

De acuerdo a lo informado por ADN, la comunicadora se convirtió en madre este martes 24 de junio. A eso de las 07:00 horas ingresó a la clínica, donde finalmente Agustín, el hijo de la conductora de TNT Sports nació a las 18:12 horas.

«¡Despiértenme de este sueño hecho realidad! (…) Nada que pueda escribir realmente representa lo que siento», expresó la conductora de TNT Sports a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

En conversación con Las Últimas Noticias, Verónica Bianchi señaló que ella y su hijo están en buen estado. Además, comentó: «Me siento en un sueño, jajaja». En este sentido, también mencionó que «no me siento cansada. Debe ser la emoción».

Vale señalar que el pequeño nació el mismo día que cumplen años dos figuras muy importantes del mundo. Hablamos de Lionel Messi y Juan Román Riquelme. Frente a esto, la periodista expresó: «Agustín nació en un día muy futbolero. Le quise poner Agustín Lionel, pero mi marido no quiso, jajaja».

Reconocido futbolista es el padrino del hijo de Verónica Bianchi

Vale señalar que el padrino escogido para Agustín fue un reconocido futbolista de Universidad de Chile. Hablamos de Matías Zaldivia, quien es amigo de Diego Navarrete, esposo de la comunicadora.

«Diego jugó fútbol y después no siguió por lesiones, pero estuvo mucho tiempo ligado al ambiente y ahí conoció a Matías», señaló Verónica Bianchi.

Por otro lado, como madrina se escogió a Camila Grove, amiga cercana de la periodista, que mencionó: «Bienvenido, Agustín, al fin pudimos conocerte. Serán los mejores papás».

Vale señalar que la madre de Verónica Bianchi, quien reside en Argentina, llegó cinco días antes del parto para estar junto a su hija.

Además, según informó ADN, la conductora de TNT Sports vivió el proceso de su embarazo tranquilo y hasta el octavo mes hizo ejercicios de gimnasio y pilates.