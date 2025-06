Reconocida figura de la TV reveló que Princeso es su personaje favorito de Mundos Opuestos: «Está dando mucho que hablar…»

En las tres semanas de emisión, Mundos Opuestos ha tenido de todo, desde peleas, cahuines y romances.

Sin embargo, hay un personaje que se ha robado las miradas de los televidentes. El odiado (y también querido) Princeso, que no tiene tapujos en decir lo que piensa y sin duda está marcando un hito en el encierro.

Por lo mismo, es que Pía Pérez, conductora del react del programa, se comunicó con Arturo Longton. «La Leyenda» no se guardó nada y habló de sus personajes favoritos del programa de Canal 13.

Hace algunos días, se había referido a la salida de Mike Milfort y la reacción «exagerada» de sus compañeros. Ante esto, la periodista señaló que «Creo que, tal vez, él se está burlando porque, en realidad, llevan una semana conociendo a Mike y, aun así, echan a Mike y todos lloran. Pero, por otro lado, no lo entiendo mucho, porque él sabe que en los realities y en estos encierros los sentimientos se exacerban».

Al momento de llamarlo al aire, Arturo no contestó, ya que no le pagaban por sus declaraciones. Sin embargo, igualmente se comunicó con las chicas del react por interno, según Canal 13.

¿Qué dijo Arturo Longton de Princeso?

Según Pía, el personaje favorito de Arturo Longton es Princeso, porque le causa gracia.

Asimismo, reveló que no entraría a participar del encierro en caso de un llamado de producción. «Este año no, este año no pasa nada», señaló.

Luego del llamado, la comunicadora comentó que: «Lo que él me decía era que a él le gusta mucha la participación de Joche, que lo encontraba súper natural, que lo sentía como Pedro por su casa, que este, en el fondo, era su formato, entonces lo encontraba muy bueno».

Para cerrar, confirmó que Princeso es su favorito. «Está dando mucho que hablar, porque está moviendo los hilos dentro de la casa y que, de verdad, cree que es un muy, muy buen personaje y es un súper aporte para este reality Mundos Opuesto. Esto es lo que me dijo Arturo Longton».