Revelan la causa de muerte de joven que fue hallada sin vida en motel de Quilicura

Durante los últimos días se dio a conocer una noticia que generó gran impacto en el país. Hablamos del de Estefanía Fernanda Maturana Alvarado, mujer de 27 años que fue hallada sin vida en un motel ubicado en la comuna de Quilicura.

Y recientemente, se conocieron que los resultados que arrojó la autopsia de la joven.

De este modo, según informó BioBioChile la causa de a muerte de Estefanía Maturana fue producto de una «asfixia por compresión externa de cuello». Además, se confirmó que su muerte fue el domingo 1 de junio a las 12:40 horas.

En este sentido, todavía Carabineros debe investigar para determinar si es que hubo participación de terceras personas.

Vale señalar que de momento no existen detenidos por este trágico hecho.

Más información sobre el caso de la mujer encontrada sin vida en motel

De acuerdo a las primeras informaciones que se conocieron de este caso, Estefanía Maturana presentó signos de asfixia por ahorcamiento. De hecho, tenía una sabana amarrada a su cuello, la que también estaba sujeta al pasamanos del jacuzzi de la habitación.

La joven fue encontrada por la administradora del motel a eso de las 14:00 horas, luego de que fue a su habitación para indicarle que su tiempo ya había finalizado.

Vale señalar que Estefanía Maturana llegó al motel junto a dos amigas, quienes ya habían abandonado el recinto.

Además, en conversación con CHV Noticias, la madre de la joven señaló que su hija la llamó para pedirle ayuda. «Ella me llamó por teléfono y me dijo: ‘Mamá, ven a buscarme’, yo le dije: ‘¿A dónde estás, Fernanda?’, y me dijo: ‘Estoy en un motel, esta hu… me está pegando, mamá'», indicó.

Asimismo, la mujer contó que la víctima le dijo: «tuve problemas con tal persona. Ven a buscarme, mamá, me está pegando».