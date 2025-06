Tensa discusión entre Pancha Merino y compañera en pleno programa terminó con inesperada renuncia: «No había onda»

Recientemente, se dio a conocer que este jueves, Pancha Merino renunció al programa de TV+ «Date Cuenta» después de tener una tensa discusión con su colega Popi Velasco.

Vale señalar que esta noticia fue entregada por la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez.

«Producto de este encontrón en pantalla, renunció al programa, va a seguir con sus días en Tal Cual. Efectivamente, no es que se llevaba mal fuera de pantalla, igual no había onda», señaló la comunicadora a través de su cuenta Instagram.

Además, la periodista entregó más detalles sobre la discusión de las actrices.

«Cuando la Pancha Merino dice ‘vas a seguir siendo pobre, porque vas a seguir deseando lo del otro’, se refiere a muchos comentarios que recibía de Velasco, sobre cómo vestía, cuánto le pagaban… incluso la Pancha le llevaba ropa regalada», señaló Cecilia Gutiérrez.

Pancha Merino y Popi Velasco protagonizaron tenso momento en vivo

El problema entre las actrices se dio en medio de una dinámica del programa de TV+, en la que Francisca sacó una pregunta que fue respondida por Velasco. «¿Qué cambiarías de mí?», le indicó Pancha Merino.

A lo que Popi contestó: «La gente que no es bonita, que no es físicamente de tu agrado, eres muy maltratadora frente a esa gente».

«Y yo creo que eso no puede ser porque la gorda no tiene culpa de ser gorda, la fea no tiene culpa de ser fea», agregó la actriz.

Esto generó la reacción de Pancha Merino, quien indicó: «Eres muy resentida amiga, tienes que sacarte ese resentimiento, porque si no vas a ser toda la vida pobre».

Luego, Pepi Velasco le señaló: «Yo no soy pobre. A ver, ¿quién te dijo que era pobre?». A lo que la protagonista de «Adrenalina» le indicó: «Andai siempre pobreteando… Eres de mente pobre»

Ante esto, Pepi respondió: «No soy pobre, soy austera, que es distinto»

Es importante mencionar que, posteriormente, la discusión siguió escalando. Ante esto, la conductora de «Amiga date cuenta», Eva Gómez intentó seguir con el programa con normalidad. No obstante, Pancha Merino se paró de su asiento y se escuchó que le reclamó a la producción del espacio.

«Jorge, yo no estoy para verme expuesta de esta manera», señaló la popular actriz.

Posteriormente, el programa se fue a comerciales y al volver de la pausa, Pancha Merino retornó al estudio.