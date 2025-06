«Tú te inyectas el cu…»: Marlen Olivari protagoniza tensa discusión con compañero en Mundos Opuestos

Luego de que se vivió una tensa jornada de nominación que terminó con Marlen Olivarí nominada, la exintegrante de Morandé con Compañía protagonizó un tenso encontrón con Yoan.

Esto ocurrió después de que el francés reclamó debido a que la mesa del almuerzo estaba sucia.

En este contexto, Yoan notablemente enfadado, se fue a cuchichear con Princeso. Ante esto, Marlen Olivari le señaló: «Dime con quién andas, y te diré quién eres. Te has puesto prepotente, qué bueno saber quién eres realmente».

Y mientras el francés discutía con Marlen Olivari, Eskarcita le dijo «bitch» en tono de broma, lo que ofendió al modelo que se quejó por el trato que recibe por el grupo.

Posteriormente, Marlen Olivari señaló: «Dios, dame la posibilidad de poder nominarlo».

Tenso cruce entre Marlen Olivari y Yoan en Mundos Opuestos

Finalmente, el tenso cruce se desencadenó después de que Alan derrotó a Yoan en una competencia de «gallitos». Frente a esto, la showoman comentó: «Y eso que Alan no se pincha testosterona»

Frente a esto, el francés estalló y le dijo «estúpida». Sin embargo, Marlen Olivari no dudó en responder. «Es una falta de respeto. Eres un maleducado insolente», le mencionó.

En este sentido, Yoan le señaló: «Tú te inyectas el cu…, ¿y yo te digo algo?».

Esto no le pareció a Marlen Olivari, volvió a lanzarse contra su compañero de Mundos Opuestos. «¡Ubícate niñito! No seas maleducado con las mujeres, eres un insolente y prepotente», expresó.

Posteriormente, la exparticipante de Morandé con Compañía le dio a Matías Vega que se encuentra enemistada con Yoan. «Fue insolente y le paré los carros. Cuando se falta el respeto se acaba la buena onda y la amistad», señaló.

Por otro lado, el francés mencionó: «Yo nunca conectaré con Marlen, nunca. No me gusta, su energía no me gusta. Es una mentirosa».

En tanto, Princeso le entregó un consejo a Yoan. «No pelees con las minas, no cometas el mismo error que cometí yo», indicó en el programa de telerrealidad.