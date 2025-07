Exparticipante de Tierra Brava alza la voz tras acusada de «patas negras»: «No tenía ni la menor idea de que estaba casado»

Recientemente, una popular exchica reality, que fue parte de Tierra Brava, fue amenazada y acusada de meterse con un hombre comprometido. Estamos hablando ni más ni menos que de Azzartt Maveth.

Esto se dio a conocer a través de Facebook, donde Aracelly Muñoz Barraza se lanzó con todo contra la exintegrante del reality de Canal 13 y exconductora de Transantiago.

En este sentido, la mujer señaló: «Ya chiquillas, voy a funar a este pe… cu… por haber ensuciado su boca con mi nombre y nombrar a mis hijos, hizo meses de patas negras».

Además, le dedicó múltiples insultos a la ex Tierra Brava. Incluso, indicó que esta pensaba que estaba con «un wn con plata».

Luego, indicó que pronto sabrá donde vive, a ver si es que le «da cara».

Por otro lado, la mujer también tuvo palabras para su expareja. «Nos hiciste vivir un infierno a mí y a mis hijos mientras te acostabas con esta weo…», lanzó.

Azzartt Maveth alza la voz tras funa en su contra

Luego de la viralización de la funa, Azzartt Maveth quiso aclarar la situación.

«Ya que se me está insultando, tratando mal, diciendo cosas. Hay una chica que me está funando por Facebook (…) Ella dice que yo soy una ‘rompehogares'», comenzó señalando la exparticipante de Tierra Brava, según informó La Cuarta.

«El viernes estaba haciendo un ‘en vivo’ y llegaron muchos comentarios, que yo era una rompe hogares, que estaba siendo una ‘patas negras’. Después de esos comentarios, terminé el live y me llama Gabriel desesperado. A él yo lo conocí hace un mes y medio y me dijo que estaba separado. Alcanzamos a salir un mes, y terminó el viernes después del en vivo», agregó la exconductora de Transantiago.

Además, Azzartt Maveth señaló que se comunicó con la mujer que lo funó. «Después bajó la guardia, nos pedimos disculpas. Le dije que le pedía disculpas por haber dicho lo de sus hijos. Yo sí hice un comentario sobre sus hijos, porque fue él quien me decía esas cosas de ella», mencionó.

En este contexto, la exparticipante de Tierra Brava mencionó: «Él me mintió. Me dijo que tenía tres hijos y que estaba separado. Y yo, después de ese live, me enteré que tenía una cuarta hija, una niña de nueve meses, y que estaba casado. Yo no tenía ni la menor idea de que estaba casado».