«Fue a mi casa y entró a mi edificio sin mi autorización»: Lanzan grave denuncia contra recordado rostro televisivo de Chile

Recientemente, se dio a conocer una grave acusación en contra del exhico reality Edmundo Varas.

Esta la realizó su expareja, Paula León, quien señaló que se siente «amenazada».

«Con Edmundo nos conocimos en 2018, pero la relación empezó en noviembre de 2023. Duró un año, tres meses y terminamos el 14 de marzo de este año, apenas llegamos a Chile de un viaje a Brasil. Terminé con él porque era demasiado celoso y en Brasil se portó horrible. Prácticamente, quería que no mirara a ninguna parte», señaló la mujer en conversación con el medio FOTECH.

Además, expresó: «Después de que terminamos me pidió que nos juntáramos un par de veces para ir ‘asimilando’ lo que estaba pasando. Nos juntamos a tomar té, pero su intención era volver. La frecuencia en la que quería que nos viéramos fue aumentando y lo tuve que parar en seco».

«Tuve que decirle que ya no estábamos juntos, que no quería verlo. Con eso se descontroló, fue a mi casa y entró a mi edificio sin mi autorización, porque tenía el control del portón eléctrico de mi estacionamiento», agregó.

Grave denuncia contra Edmundo Varas

Además, Paula señaló que en una instancia fue para supuestamente iría a buscar una rasuradora. Instancia en la que «me insistía en que yo no quería abrir la puerta, porque seguramente estaba con alguien en mi departamento. Ese día lo denuncié por maltrato psicológico».

Asimismo, la mujer indicó que frente a esto, Edmundo Varas quedó sin ninguna medida cautelar debido a que ella no asistió a la audiencia porque no fue capaz. Desde entonces lo bloqueó de todo. Sin embargo, el exrostro televisivo siguió insistiendo con múltiples correos.

«Jamás le contesté ni un solo mail… Me siento amenazada, la verdad es que sí. No sé hasta donde es capaz de llegar. Por eso no había hablado antes. Pero no estoy segura de interponer una nueva acción judicial, porque la primera no me ayudó en nada», señaló.