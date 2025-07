La particular teoría de Lissandra Silva sobre muñecos Labubu: estarían causándole pesadillas y malestares

La modelo e influencer, Lissandra Silva, reveló a través de sus redes sociales una particular teoría que tiene sobre los populares muñecos Labubu, los cuales están de moda entre distintas generaciones. Según contó la ex chica reality, los Labubu estarían causándole pesadillas y malestares.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, Lissandra Silva contó que estos conocidos muñecos estarían generándole malestares tanto emocionales como físicos. «¿Los Labubu me están enfermando? Es solo una teoría ya que no tengo pruebas ni evidencia», comenzó diciendo la modelo.

A lo mismo agregó que «hablo sobre mi experiencia con los Labubu en casa y cómo esto ha desencadenado una fuerte depresión y pensamientos negativos. Desde dolores de cabeza, migrañas, problemas para dormir y pesadillas, dolores en el cuerpo, desgano y deseos de desaparecer de la faz de la tierra. ¿Será solo el estrés de la vida que ha desencadenado estos malestares o será la influencia de estos toys?».

¿Cómo fue la experiencia de Lissandra con los Labubu?

A raíz de lo mismo, la modelo comenzó contando que un inicio ella deseaba tener mucho estos muñecos, por lo que compró una colección entera de Labubu, al punto en que no sabía qué hacer con tantos.

«Yo estaba demasiado feliz porque los quería tener, así que enseguida los puse en mi cartera, los puse en diferentes partes del cuarto, se lo di a los niños para que jugaran y por ahí estábamos todo bien», señaló Lissandra.

Pero su teoría se gestó cuando comenzó a experimentar migrañas y otro tipo de situaciones de esa índole. «Comencé con un poco de dolor de cabeza, luego migrañas un poco más intensas y se lo achacaba un poco al trabajo, al estrés, a la menstruación y a todo lo demás. Lo que pasa es que los dolores de cabeza se volvieron migrañas muy intensas, a nivel que no las soportaba», puntualizó la modelo.

Los síntomas fueron agudizándose, bajo lo mismo la modelo relató que «sentía como una pesadez demasiado gigante en mi cerebro. O sea, era como una bola de humo negro que me inundaba completamente. Me despertaba muchas veces en la noche, muchísimas. Y cuando no, no dormía, simplemente no dormía. Y cuando dormía tenía pesadillas, pesadillas insoportables».

De la misma forma, Lissandra contó que soñaba con orgías, que trabajaba para la mafia o cosas de esas características, que «bajan mucho la vibración». Pero, todo empeoró cuando comenzó a tener pensamientos suicidas, el cual «comenzó ligero pero fue haciéndose más fuerte».

No obstante, la influencer reveló que a través de sus redes sociales le enviaron mensajes que removieron sus sentimientos respecto a los Labubu. «Leyendo lo que descubrí es que estos Labubu están conectados con Pazuzu, un demonio de la mitología mesopotámica que también fue el que se tomó el alma de la niña de El Exorcista. Eso me hizo mucho click por todos los sueños».

Finalmente, la modelo terminó el video emplazando a sus seguidores. «¿Qué hago con ellos?¿Los boto?», consulto Lissandra a sus espectadores.