Latife Soto sorprende a Chile con predicción sobre el próximo Presidente del país: «Se vienen buenos tiempos»

Recientemente, Latife Soto sorprendió tras lanzar una predicción sobre quién sería el próximo Presidente o Presidenta de Chile.

Es importante señalar que este domingo 29 de junio se llevaron a cabo las Primarias Presidenciales. Instancia en la que ganó Jeannette Jara, quien se transformó en la candidata del oficialismo para llegar a la Moneda.

En este contexto, en conversación con AR13, Latife Soto lanzó un nuevo vaticinio. «Mira, se vienen buenos tiempos (…) el recuerdo de lo que hemos vivido nos va a dar la fuerza para hacer el cambio y avanzar«, señaló.

Además, mencionó: «Hoy día, la gente en Chile se siente traicionada y está en una lucha diaria. Este es el viajero, me muestra una persona de sexo masculino y de derecha (…) me da la impresión que va a ser un un varón el Presidente». Sin embargo, no señaló si se trataba de José Antonio Kast o Johannes Kaiser.

La predicción de Latife Soto sobre el próximo presidente de Chile

En esta oportunidad, la tarotista mencionó: «La nueva persona que llega al gobierno va a mejorar lo económico y también va a dar seguridad, pero eso va a hacer, nada más (…) también hará otras cosas que son más chicas, pero me atrevo a decir que será un hombre el futuro Presidente de Chile, me da esa impresión por la energía que tienen las cartas, aunque me puedo equivocar»

Vale señalar que Latife Soto señaló que estas predicciones no están relacionadas con su pensamiento político, sino que es lo que dicen sus cartas y lo que ella puede interpretar.

En este contexto, la tarotista mencionó que durante su vida ha asesorado a distintas personas de distintos gobiernos y sectores políticos. Esto sin importar su tendencia, sino que debido a que su «misión es ayudar».

También te puede interesar: Popular actriz chilena revela detalles inéditos de conversación que tuvo con Alejandro Sanz: «Él quería conmigo»