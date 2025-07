«Me dijo que no, que no me iba a dar ninguna entrevista, que cuando tuviera los auspiciadores y la plata que la llamara»

Cuatros años han pasado desde que «La fiera», Pamela Díaz, comenzara con su programa de entrevistas, «Sin Editar». Mediante la plataforma Youtube, la ex chica reality empezó entrevistando a Botota Fox, Luis Jara y Chiqui Aguayo. Sin embargo, el proyecto fue tomando fuerza y le permitió concretar una serie de conversaciones con personalidades del espectáculo nacional.

En el programa de nuestro Huevo Fuenzalida, «El Medio Día» —emitido por las pantallas de TVN— Pamela Díaz recordó cómo fueron sus inicios con «Sin Editar». En ese contexto, uno de los panelistas presentes le consultó cuáles serían algunas entrevistas que le gustaría concretar, a lo que respondió que Gary Medel, Arturo Vidal y Soledad Onetto.

Sobre los dos jugadores de fútbol comentó que, con Medel, las conversaciones no llegaron a buen puerto y el «King Arturo» la habría rechazado debido a que no se considera como un rostro de la farándula.

La siguiente pregunta fue más aguda y le consultaron sobre qué personajes habría rechazado ir a «Sin Editar». Ante esto, Pamela Díaz respondió que una comediante se habría negado a participar. «Cuando partí no tenía ni siquiera un lugar dónde hacerlo, auspiciadores, ni nada», contextualizó «La Fiera».

Ante ello, recurrió a uno de sus amigos, el actor Fernando Godoy. «Le conté mi situación, que estaba partiendo con mi canal de YouTube y me dice: ‘Negra, al tiro, ni un problema’. Lo hicimos afuera en la calle (…) pasaba la gente y todo eso», relató Pamela Díaz.

El portazo de la comediante a Pamela Díaz

Una vez concretada la entrevista a Godoy, la ex chica reality contó que necesitaba otra persona para entrevistar, a lo que habría contactado a la comediante, quien además se encontraba en un momento «muy bueno». «La llamo por teléfono (…) y dice que ella no da ninguna entrevista a medios digitales ni a ningún programa gratis», reveló Díaz.

«Yo le expliqué mi situación, no tengo ni uno, estoy recién empezando: ‘Te juro que me va a ir bien, cabezona, te voy a invitar de nuevo y te voy a pagar lo que me pidas, pero necesito que me ayudes ahora’. Y me dijo que no, que no me iba a dar ninguna entrevista, que cuando tuviera los auspiciadores y la plata que la llamara», comentó «La Fiera».

Sin embargo, Pamela Díaz se rehusó a dar el nombre de la comediante, pero recalcó que cuando la vea le relatará este amargo episodio. «Se lo voy a decir en su cara cuando la entreviste», afirmó

Aunque, la ex chica reality explicitó que no tiene la intención de entrevistarla en el corto plazo y que esperará a que la comediante esté en la cresta de la ola para hacerlo y encararla.