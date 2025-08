«No puedo caminar bien…»: Popular influencer sorprendió a sus seguidores al revelar complejo estado de salud

Se trata de Carmen Castillo, más conocida en internet como Carmen Tuitera, quien publicó una foto en sus redes sociales con un bastón.

En la publicación, la creadora de contenido explicó a sus seguidores la razón por la que se encuentra en ese estado. Además, también apuntó a ciertas polémicas.

Carmen Tuitera reveló complejo estado de salud

Así, Carmen Tuitera partió diciendo: «El 2021 me diagnosticaron esclerosis múltiple por un brote que me hizo perder la vista de mi ojo izquierdo. Que logré recuperar meses después«.

«Durante este año, he vivido meses intensos donde he tenido que defenderme constantemente y exponerme a situaciones que no quería. Hace algunas semanas, la mujer que me ha hostigado sin parar», refiriéndose a Natalia Casas-Cordero, de la página Maldita Farándula, a quien acusa de hostigamiento.

«Escribiendo a mis trabajos, enviándome personas a sacar información, ‘su nana’ y abogada, amenazando con exponer mis deudas, amenazando con conversaciones privadas, pasó todos los límites«, detalló.

«Comenzó a vulnerar los derechos de mi hija de 10 años. Difundiendo en sus grupos de WhatsApp y Telegram información falsa del ‘papá biológico’ de ella», agregó.

Además, comentó que esa no ha sido su única preocupación: «Ser que nunca preguntó si ella nació, que se aprovecha diciendo que no es su hija porque sabe que ella ya está reconocida por su papá corazón y que le rogué que pagara su parto, pero desapareció y nunca más supe de él. Este tipo hasta se cambió el nombre para que no lo encontrara», comentó la creadora de contenido.

Así, Carmen Tuitera explicó que han sido estos problemas los que le han traído de vuelta su enfermedad:

«Esto me llevó a una crisis importante para mi salud mental que tuvo un rebote importante en mi salud física. Y mi enfermedad, que tenía completamente controlada, explotó. Y hoy mi neuróloga me confirmó que estoy pasando un brote. Las personas con enfermedad autoinmune entenderán el retroceso que esto conlleva».

«Hoy lo estoy viviendo en mi lado derecho, no puedo caminar bien sin ayuda de mi bastón (por el dolor) y tengo dormido brazo, pierna y cara«, reveló.

