«Más feliz que nunca»: Nicole «Luli» Moreno logró bicampeonato en importante torneo de fisicoculturismo

Nicole «Luli» Moreno volvió a triunfar en un torneo de fisicoculturismo. Esta vez, se trató del Olympia Amateur Latin American, que se disputó en República Dominicana.

La chilena fue campeona en las dos categorías en las que participó, Master y Open.

Así, con un video en sus redes sociales, Nicole Moreno compartió el triunfo con sus fanáticos, y toda la gente del país al que representa. Además, destacó el hecho de ser campeona justo en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias en Chile.

«Mi gente, bicampeona. Oro para Chile. Estoy muy feliz, gané mis dos categorías (…) ahora que estamos en Fiestas Patrias, mucho amor y mucho cariño se lo deseo a todos ustedes. Va a llegar la campeona ahí«.

Mientras que en la descripción del mismo video, complementó: «Más feliz que nunca. Oro para Chile. Bicampeona. Logré mi meta de ganar un Olympia. Junto a mi preparador logramos un gran trabajo».

También la fisicoculturista tuvo palabras para su preparador físico Dan Gómez: «Estamos muy felices de haber ganado. Agradecida de tenerte en todas mis competencias«.

Este doble triunfo se suma a la larga lista de éxitos que ha cosechado Nicole Moreno, desde que comenzó a practicar la disciplina. Incluso, cabe recordar que fue homenajeada en el Congreso recientemente, por la Cámara de Diputados, al representar a Chile en dos competencias internacionales.

