El mundo llora la muerte de la Princesa Diana en trágico accidente en París

Este 31 de agosto de 1997, el mundo amaneció con una noticia que ha generado gran impacto. Resulta que Diana Spencers, Princesa de Gales, quien es más conocida como «Lady Di» falleció en accidente automovilístico en París.

De acuerdo a las autoridades francesas, la princesa de 36 años estaba viajando con su pareja Dodi Al‑Fayed y su chófer, mientras era perseguida por fotógrafos.

Y al ingresar al túnel del Puente de l’Alma (Pont de l’Alma), el vehículo perdió el control y se terminó estrellando con un pilar.

Tras esto, Dodi Al‑Fayed falleció en el momento. Por su parte, Diana sufrió graves y heridas, por lo que fue llevada a un recinto médico, donde finalmente falleció durante la madrugada.

Muerte de Lady Di conmociona al mundo

La noticia fue confirmada en la mañana y generó gran conmoción a nivel mundial.

En tanto, en el Reino Unido, miles de personas han llegado frente a los palacios reales, incluido el Kensington Palace, para dejar flores, cartas y limpios.

Vale señalar que la reina Isabel II, el primer ministro Tony Blair y otros líderes mundiales han entregado mensajes lamentando la partida de la Princesa de Gales, quien se transformó en una importante figura de la monarquía debido a su cercanía, humanismo y estilo.

Diana Spencer tenía dos hijos. Y a pesar de su separación con Carlos, Príncipe de Gales, seguía siendo una figura importante a nivel mundial gracias a su carisma y compromiso social.

De este modo, este 31 de agosto está marcado por la tristeza y sorpresa

París está conmocionada, y los detalles de este trágico accidente están en investigación. Sin embargo, lo que está claro es que el mundo perdió una figura que más que un ícono de la realeza. La Princesa Diana será recordada como un símbolo de empatía, vulnerabilidad y una reinvención de lo que significa servir públicamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Activa (@radioactivachile)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google