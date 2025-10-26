«Es mi manera de cerrar un capítulo»: Cristián Campos se refirió a la demanda contra Raffaella Di Girólamo con millonaria indemnización

La polémica entre Cristián Campos y Raffaella Di Girólamo continúa. El actor fue sobreseído por el delito de abuso sexual, pero la familia Di Girólamo insistió en su culpabilidad. Además, no estuvieron conformes con el fallo de la justicia, como lo mostraron en redes sociales.

Por otro lado, Cristián Campos aseguró que la denuncia es absolutamente falsa. Incluso, interpuso una demanda en contra de Raffaella Di Girólamo, exigiendo una indemnización de casi 800 millones de pesos.

Cristián Campos se refirió a la demanda contra Raffaella Di Girólamo y exigió millonaria indemnización

Según informó La Tercera, el abogado Carlos Cortés ingresó una demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza. Esta, por indemnización por perjuicios en el 15° Juzgado Civil de Garantía, como representante legal de Cristián Campos. El actor exigió una indemnización de $794 millones, por daño moral, tratamientos psicológicos y perjuicios económicos.

En la demanda también incluyó a su hija de 15 años, solicitando una indemnización por $100 millones de pesos.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, el actor se defendió de las críticas y explicó su decisión:

«Esta demanda es mi manera de cerrar un capítulo injusto y doloroso. Para hacerlo, necesito reparación por parte de quienes me acusaron -sin ningún sustento- de un delito repugnante, del cual resulté absuelto por unanimidad, en dos fallos consecutivos de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema».

«La falsa denuncia en mi contra se trató de un plan de acción coordinado, con la única intención de dañar gravemente a mi familia, mi honra, mi carrera y mi buen nombre», agregó.

Incluso, Cristián Campos se refirió a las reacciones de los Di Girólamo tras el fallo de la justicia: «Aun después de ser absuelto por la justicia, han continuado publicando injurias, desconociendo el fallo judicial que ellos mismos propiciaron y que les fue ampliamente adverso».

Por último, el actor explicó el motivo principal de su demanda: «Hoy, necesito defenderme. Y con ello sentar un precedente que desincentive futuras denuncias falsas contra otros padres o madres, acusados injustamente».

