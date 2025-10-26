Cantante urbana Flor de Rap es detenida tras viajar en vehículo con encargo por robo

La noche de este sábado, Ángela Lucero, más conocida en el mundo de la música urbana como Flor de Rap, fue detenida tras circular por la capital en un vehículo con encargo por robo.

La detención se concretó tras ser fiscalizada en Ñuñoa, donde las autoridades se percataron que el vehículo en el que iba la mujer de 36 años, como copiloto, tenía un encargo por robo del 7 de octubre.

Según consignó T13, esto ocurrió el sábado, a las 21:45 de la noche, en la intersección entre Eduardo Castillo Velasco con Ezequiel Fernández, cuando el vehículo Chery Tiggo, en el que transitaba como copiloto Flor de Rap, fue fiscalizado.

Acorde al medio citado, las tres personas a bordo del auto fueron detenidas. Se trata de la artista urbana y dos hombres. También, las autoridades afirmaron que los detenidos no pusieron resistencia a la hora del arresto.

El medio también aseguró que Flor de Rap explicó haber comprado el vehículo hace unos días. La mujer señaló no saber que tenía un encargo por robo vigente.

Por el momento, se desconoce si los detenidos están involucrados en el robo del vehículo. En esa misma línea, los antecedentes ya fueron entregados al Ministerio Público para dar inicio a la investigación.

Según información preliminar, Flor de Rap permanece en la 18ª Comisaría de Ñuñoa, a la espera de las instrucciones del Ministerio Público.

