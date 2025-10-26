«Las cosas han cambiado»: Yerko Puchento se refirió a la posibilidad de presentarse en el Festival de Viña 2026

Daniel Alcaíno, el hombre detrás de Yerko Puchento, recordó la vez que se bajó del Festival de Viña, en 2023. Ahora, respondió si se tomaría una revancha el próximo año.

Cabe recordar que en Viña 2023, Yerko Puchento se bajó del evento, debido a la cancelación del show de Maná. La banda mexicana no pudo presentarse por problemas de salud de su vocalista, por lo que fue reemplazada por la argentina Tini. En aquella noche, quedó Tini y Emilia Mernes, por lo que el humorista decidió también renunciar al evento, ante la ausencia de su público objetivo.

Yerko Puchento se refirió a la posibilidad de presentarse en el Festival de Viña 2026

En conversación con La Tercera, Yerko Puchento explicó su baja de último minuto tras el cambio: «Nos habían programado un público adulto de Maná (…). Yo tengo 53 años, estamos cumpliendo 25 años con el personaje, entonces, es como poner a ‘La Cuatro Dientes’ ante un reguetonero».

«Yo creo que el humor también tiene que ver con lo generacional«, agregó, respecto a que su personaje apela a otra generación.

En esa misma línea, Yerko Puchento aseguró: «Nosotros hablamos mucho de la historia de Chile también, cómo las cosas han cambiado y si la gente no puede hacer esa comparación, no nos conviene ir a un lugar donde haya gente muy joven«.

Por último, respecto a su participación en la próxima edición del Festival de Viña, respondió: «Estamos abiertos a lo que sea, a lo que pase. Hemos ido a otros festivales en donde la gente nos ha recibido muy bien«.

Eso sí, puso énfasis en que no lo haría por una revancha, y que debía mantener sus condiciones, como el público adulto.

También podrías revisar en RadioActiva: «No solo lo mantengo, es real»: Daniella Campos arremetió nuevamente contra Daniela Aránguiz en Only Fama

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google