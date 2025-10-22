¡Magia en el Estadio Nacional! Así fue el inolvidable debut de Michael Jackson en Chile

Michael Jackson hizo historia tras presentarse en Chile. El Estadio Nacional se transformó en el epicentro múltiples emociones.

En esta instancia, miles de fanáticos vibraron con el debut del «Rey del Pop» en nuestro país, un espectáculo que quedará grabado en la memoria colectiva. Bajo el marco de su «Dangerous World Tour», el destacado artista demostró por qué su nombre mueve multitudes a lo largo de todo el mundo.

Desde temprano, las calles de Ñuñoa se llenaron de energía. Jóvenes y adultos llegaron con pancartas, vinilos y chaquetas brillantes. El ambiente era eléctrico. Nadie quería perderse la oportunidad de ver por primera vez al ídolo mundial que cambió la historia de la música pop.

Un Estadio Nacional lleno de emoción y luces

Al caer la noche, las luces se apagaron y el rugido de más de 70 mil personas estremeció el recinto ubicado en Ñuñoa. Michael apareció en el escenario envuelto en humo y destellos de pirotecnia, desatando una ovación que parecía no tener fin. Su voz, su energía y cada movimiento hicieron del concierto un auténtico fenómeno.

Mientras sonaban los primeros acordes de «Jam» y «Billie Jean», el público estalló en gritos. Cada paso de baile era recibido con aplausos y lágrimas. El «Moonwalk» se robó el corazón de los chilenos, que corearon cada tema como si fuera un himno.

Una fanática y un momento imposible de olvidar

En medio de tanta euforia, ocurrió una escena que marcó la jornada. Una joven fanática logró subir al escenario para abrazar a su ídolo. Michael la sostuvo con ternura y la calma que solo un artista acostumbrado al amor del público podía tener. El público, conmovido, respondió con una ovación ensordecedora.

Sin duda, el debut de Michael Jackson en Chile fue más que un concierto. Fue una experiencia sensorial, un ritual de música, luz y pasión que unió generaciones.

El «Rey del Pop» dejó su huella en Chile

Así, entre lágrimas, aplausos y fuegos artificiales, terminó una noche que ningún fan olvidará. De este mod, el país entero ya quedó hechizado por su talento.

El debut de Michael Jackson en Chile no solo marcó un antes y un después en la historia de los espectáculos nacionales, sino que también selló para siempre la relación entre el artista y su público chileno. Una noche mágica que quedará para siempre en la memoria de los 90.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google