Rafa Araneda se sinceró sobre recordado momento del canguro: «Me tenía contra la pared, ahogado y me mordía (…) han muerto personas por el abracito»

Rafa Araneda volvió a recordar uno de los episodios más comentados de su paso por Buenos Días a Todos: el recordado incidente con un canguro, que volvió a viralizarse este año gracias a la rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes.

El animador abordó el tema durante su participación en el programa Entre Broma y Broma, de El Sentido del Humor, donde conversó con el propio comediante y entregó su versión de aquel inolvidable momento.

Rafa Araneda se sinceró sobre recordado momento del canguro

De entrada, Luis Slimming comentó sobre el momento: «Yo pensé que esto lo había soñado de niño, porque me acuerdo de haberlo visto en vivo y después yo le decía a la gente ‘tú te acuerdas de una vez que un canguro se punteó al Rafa’ y me decían ‘si'».

«No solamente me punteó, me mordió la nuca. El canguro me tenía aquí así (tomado del pelo), me sacó unos pedazos de pelo», explicó Rafa Araneda.

En ese momento, el comediante le preguntó a Rafa Araneda por el contexto de este encuentro y él aseguró:

«Yo voy al Buenos Días a Todos a promover Corazón Partío, que esa semana teníamos un show especial con la Andrea Molina, que se iba a enfrentar y domar unos leones, iba a entrar a una jaula y teníamos algo espectacular preparado con ella; y Miguelo tenía otras cosas, qué sé yo, porque era hombres contra mujeres«.

«Llegan ahí y se me acerca, la imagen está, y hay un payaso con un canguro, y el hueón, era un mexicano, me dice ‘no le vayas a dar la espalda’. Obviamente yo no le tomé importancia. Cuando el canguro me tenía contra la pared, ahogado, y me mordía, ahí entendí que no había que darle la espalda al canguro», agregó Rafa Araneda..

Incluso el animador fue más allá, y aseguró que temió por su vida: «lo menos es la punteada, compadre. No solamente me mordió, sino que yo pensaba que me iba a ahogar, tiene mucha fuerza».

«Después yo investigué y fíjate que habían muerto y han muerto personas por el abracito del canguro«, explicó.

Por otro lado, aseguró que tuvo su revancha con el canguro boxeador. Rafa Araneda tuvo un segundo encuentro, en el cuál: «Ese domingo, bueno, hace (su show) la Andrea Molina, que sé yo. Y Miguelo me dice, ‘oye, te tenemos una sorpresa’, y entró de nuevo el canguro».

«Ahí no le di la espalda y ahí arrugó. El huevón por la espalda se atreve. De frente, cagón«, cerró entre risas.

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