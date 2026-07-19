Amaya Forch reveló ser víctima de violación con crudo testimonio y criticó duramente el proyecto «Escucha su corazón»

Amaya Forch compartió uno de los episodios más dolorosos de su vida. A través de una carta publicada en El Mercurio, la actriz contó que fue víctima de una violación hace cerca de 30 años y utilizó ese testimonio para cuestionar el proyecto de ley «Escucha su corazón«.

Recordemos que este propone una cuestionada medida, que es que aquellas mujeres que estén a punto de abortar, deben primero escuchar los latidos del embrión, de lo contrario, no se realizará el procedimiento.

La intérprete tituló su escrito «Corazón de mujer«, donde relató cómo esa experiencia marcó su vida y reflexionó sobre el escenario que habría enfrentado si el ataque hubiese derivado en un embarazo.

El crudo testimonio de Amaya Forch

En el texto, que compartió en sus redes sociales, Amaya Forch recordó el trauma que vivió: “Hace 30 años viví un infierno en manos de un hombre cuyo rostro decidí olvidar. Con los años aprendí a convivir con el dolor, volví a confiar y he sido feliz. No obstante, hay preguntas que hoy vuelven a aparecer”, escribió.

“Esa noche pude haber quedado embarazada. ¿Habría sido capaz de soportarlo? ¿Habría reído o llorado en el parto? ¿Mis constantes lágrimas habrían marcado a mi hijo? ¿Me habría sentido culpable como madre?”, agregó.

En esa línea, Amaya Forch continuó: “¿Qué cruz habría cargado mi niño al saberse hijo de un violador? ¿Habría podido ocultarle la verdad? ¿Estaría condenada a mentirle a mi propio hijo para protegerlo de su origen? ¿Se parecería a su padre? ¿Vería la cara de ese monstruo en los ojos de mi niño? ¿Habría abortado?”.

La actriz explicó que en esa época vivía en Londres y valoró las leyes de aquel país:

“Vivía en Londres y ya en esa época en Inglaterra entendía que el trauma de una mujer o niña por un embarazo por violación era mayor que el de un aborto. Ese respaldo humano y legal me daba algo de calma entre tanta angustia. No sé si lo habría hecho. Por suerte nunca lo sabré. No tuve que tomar esa decisión tan difícil en medio del tormento”.

Posteriormente, recordó que decidió regresar a Chile para reencontrarse con su familia, aunque reconoció que su decisión habría sido distinta si hubiese estado embarazada: “No habría regresado, no a un país donde la moral castigadora era más fuerte que el dolor de tantas mujeres y niñas. No donde me tratarían de asesina cuando me estaba aferrando a la poca vida que sentía que me quedaba”.

La crítica al proyecto

Tras relatar su experiencia, Amaya Forch cuestionó duramente el proyecto de ley: “Paradójicamente hoy existe un proyecto de ley que quiere obligar a la mujer a escuchar el latido del corazón del embrión para así hacerla sentir culpable y ojalá que desista de abortar”.

“‘Escucha su corazón’ se presenta como un acto de amor a la vida, pero no es más que un acto cruel de desprecio hacia la mujer. De solo pensarlo se me parte el alma. ¿Qué moralina retrógrada es esa que pretende calificar nuestro sufrimiento y decirnos cómo debemos lidiar con el espanto vivido? Espanto de sociedad que pretenden construir”, agregó.

“El tiempo es un aliado en la sanación. Los señores diputados podrían usar el uso para crear leyes que nos den más seguridad a las mujeres, leyes que nos hagan sentir protegidas, no atacadas. No más de lo que ya somos”, concluyó Amaya Forch.

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