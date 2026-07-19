Directo desde Fiebre de Baile, Miss Universo y el mundo de la música: Confirman al jurado para Fiebre de Canto

Chilevisión sigue preparando el estreno de Fiebre de Canto, su nuevo estelar de talentos, y este domingo dio a conocer quiénes tendrán la responsabilidad de evaluar a los participantes durante la competencia.

A través de un adelanto emitido en pantalla, la señal confirmó que Vasco Moulian, Emilia Dides, Luis Jara y Verónica Villarroel serán los integrantes del jurado que calificará las presentaciones de los famosos.

Confirman al jurado para Fiebre de Canto

Uno de los nombres que regresa al formato es Vasco Moulian, quien ya participó como jurado en Fiebre de Baile y repetirá su rol en esta nueva apuesta de Chilevisión.

A él se suma Emilia Dides, cantante y ex Miss Universo Chile, quien además se desempeña como cantante, por lo que aportará con su experiencia en el rubro.

Otro de los confirmados es Luis Jara, uno de los artistas más reconocidos del país, con una extensa trayectoria sobre los escenarios y también en televisión.

El panel lo completará la soprano Verónica Villarroel, destacada por su carrera internacional y por presentarse en algunos de los escenarios más importantes del mundo. Así como también, fue parte del jurado del Festival de Viña del Mar.

Además de revelar al jurado, Chilevisión continúa confirmando a las figuras que aceptaron el desafío de demostrar su talento para el canto.

Hasta ahora, los participantes anunciados son Eva Gómez, Fernando Larraín, Matías Oviedo, Etienne Bobenrieth, Julio Milostich, Nel Pacheco, Juan Pedro Verdier y Camila Andrade.

Con este grupo de rostros provenientes de distintas áreas del espectáculo, Fiebre de Canto buscará poner a prueba sus habilidades vocales en una competencia que promete reunir música, entretenimiento y varias sorpresas en horario estelar.

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